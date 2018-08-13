عبد الله ساحوه:تغييرات تخدم كرة الإمارات

المصدر: دبي- البيان الرياضي

وصف الدكتور عبد الله ساحوه الخبير القانوني ورئيس مجلس إدارة نادي الشعب سابقاً تعديلات لجنة دوري المحترفين على لائحة دوري الخليج العربي في قائمة المباراة، التي تم رفعها إلى 20 لاعباً، على أن تضم ثلاثة لاعبين مواطنين من مواليد 1997 وما دون، كما يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المشاركين في المباراة من الأجانب وفئات حاملي جوازات سفر الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين عن خمسة لاعبين، كما تقرر إسقاط الإنذار الثاني حال شارك اللاعب ثلاث مباريات، بالممتاز، وأنها تنصب في مصلحة تطوير كرة قدم الإمارات.

وقال إن اقتصار المشاركة في مسابقة تحت 21 سنة على مواليد 1999-2000، ولا يسمح بمشاركة لاعبي الفريق الأول لإتاحة فرصة أكبر أمام اللاعبين الشباب للمشاركة في المباريات، كما يسمح بإشراك خمسة لاعبين من الفئات المشمولة بالقرار، بأنه قرار من شأنه أن يسمح بمشاركة أكبر قدر من لاعبي المراحل السنية في مثل هذه البطولات وهو أمر يعني صقل المواهب ورفد الفريق الأول بعناصر مشبعة بتجارب احترافية وهو فكر صناعة أجيال قوية في كرة القدم.

وتمنى ساحوه ألا تكون تجربة عدد اللاعبين المشاركين في المباراة من الأجانب و"الفئات الخاصة" عن خمسة لاعبين في المباراة على حساب المواهب المواطنة وأن تكون الدراسة راعت هذا الأمر جيداً.