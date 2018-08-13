يوسف: الوصل استفاد من ودية صور

المصدر: دبي- العوضي النمر

أشاد حميد يوسف مدير فريق الوصل بالتجربة القوية التي خاضها الفريق أمام صور العماني، مساء أول من أمس، وانتهت بفوز الإمبراطور بهدفين مقابل هدف واحد، في المباراة التي أقيمت على ملعب نادي ضباط الشرطة في دبي بحضور راشد بالهول، وقال: اطمأننا على جاهزية اللاعبين قبل ملاقاة الاتحاد السعودي في دوري أبطال العرب، يوم 24 الجاري في جدة، وقال لقد ظهر الفريق بمستوى طيب خاصة في الشوط الثاني، بعد أن سنحت خلاله فرص عديدة للفريق، حيث تم مهاجمة المنافس بشكل جيد ومنظم، على الرغم من أننا ما نزال في مرحلة الإعداد.

غيابات كثيرة

وقال حميد يوسف إن الوصل عانى من تعدد حالات غياب عدد من لاعبيه الأساسيين، سواء بالانضمام إلى المنتخبات الوطنية المختلفة، أو من خلال الإصابات مثل البرازيلي فابيو ليما، ومع ذلك منح المدرب الفرصة لعدد من اللاعبين الشباب للعب والاستفادة من الاحتكاك، وقال: هناك تشاور مع بعض الأندية للعب مباراة ودية أخرى خلال الفترة المقبلة، بعد اعتذار بعضها حتى تكون المباراة فرصة أخيرة قبل السفر إلى جدة.

فوز مثير

وكان الوصل قد حقق فوزاً مثيراً على فريق صور العماني بنتيجة 2-1، في المباراة الودية التي شهدت حضورا جماهيريا مكثفا من قبل جماهير الإمبراطور، التي جاءت لمساندة فريقها في أولى مبارياته الودية بعد عودته من معسكر الإعداد الخارجي، ودخل الأرجنتيني جوستافو كونتيروس المدير الفني اللقاء بتشكيل مكون من يوسف الزعابي في حراسة المرمى، وأمامه رباعي الدفاع عبدالله صالح ووحيد اسماعيل وعبدالله جاسم وسالم العزيزي، وفي الوسط الثنائي حمد البلوشي وحميد عباس، وفي الخط الهجومي كل من خليل خميس وفينيسوس دي ليما ورونالدو مينديز.

افتتاح التهديف

افتتح سامبا مهاجم نادي صور أهداف اللقاء، بإحرازه هدف فريقه الوحيد في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، وفي الشوط الثاني أجرى مدرب الوصل عدة تغييرات بدخول كل من أحمد سالم وعبدالله خميس ويوسف أحمد وعلي صالح بدلاً من حميد عباس وحمد البلوشي وفينيسوس دي ليما ووحيد إسماعيل، لينشط الوصل من هجومه على مرمى المنافس، وينجح الفريق في إحراز هدف التعادل في الدقيقة 80 عن طريق رونالدو مينديز قبل أن يتمكن كايو كانيدو من إضافة الهدف الثاني للفريق في الدقيقة 85 من عمر اللقاء بعدما استقبل تمريرة يوسف أحمد بتصويبه مباشرة في شباك حارس صور.

وصول البعثة

وكانت بعثة الوصل قد وصلت إلى مطار دبي الدولي عائدة من مدينة ملقا الإسبانية، وذلك بعدما اختتم الفريق معسكره الإعدادي الخارجي الذي أقيم على مرحلتين، الأولى كانت في مدينة ميونيخ الألمانية، والثانية كانت في مدينة ملقا الإسبانية في الفترة ما بين 6 يوليو الماضي وحتى 3 أغسطس الجارين، لعب خلالها الإمبراطور عدة مباريات ودية، ساهمت في تجهيز الفريق للاستحقاقات المقبلة.