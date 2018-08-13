سالم الحارثي:تعديلات مفيدة لإصلاح كرتنا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

قال د. سالم جريب الحارثي رئيس شركة بني ياس لكرة القدم، إن التعديلات التي أجرتها لجنة دوري المحترفين على لائحة الموسم المرتقب، جيدة في مجملها وجاءت في الوقت المناسب الذي يخدم تطلعات الأندية.

ويؤيد رئيس شركة بني ياس لكرة القدم البند المتعلق بعدم السماح للاعبي الفريق الأول بالمشاركة في دوري 21، لافتاً إلى أن ذلك سيتيح الفرصة أمام الشباب صغار السن بما دون 21 عاماً، لإثبات الذات، ومنحهم الفرصة، في مقابل أن الفرصة متاحة للفريق الأول.

وأوضح سالم جريب أنه مع قرار السماح لخمسة لاعبين كحد اقصى للمشاركة في المباراة الواحدة، وذلك لإعطاء الفرصة للمواطنين والظهور بالشكل الجيد، في مقابل رفع القائمة إلى 20 لاعباً يضم فئات أبناء المواطنين ومواليد الدولة وحملة المراسيم، على أن تشمل القائمة ثلاثة لاعبين مواطنين دون مواليد 1997، وأن الأندية سوف يتبين لها ما يظهر لها من مواهب في هذه الفئات مستقبلاً.

وعن إسقاط الإنذار الثاني بعد 3 مباريات قال إنه يعد نقطة إيجابية بتشجيع اللاعب على اللعب النظيف، في المقابل له وجه سلبي بمكافأة لاعب أخطأ، وفي العموم تأتي التعديلات جيدة، وهي تجربة خلال الموسم المنتظر، وستظهر الجوانب الإيجابية والسلبية للتعديلات، وحينها يمكن تقنينها.