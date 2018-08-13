تعديلات اللوائح بين الرفض والتأييد

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تباينت مواقف الأندية بشأن التعديلات التي أقدمت عليها لجنة دوري المحترفين واستعرضتها منذ أيام خلال ورشة عمل، حيث تضاربت الآراء بين مؤيد ومعارض لقرار منع لاعبي الفريق الأول من المشاركة في دوري 21 سنة إذ يراه البعض تشجيعاً على منح الفرصة للموهبة الشابة بينما يقول آخرون إنه يحيل بدلاء الفريق الأول على البطالة الكروية.

كما أثار قرار زيادة عدد اللاعبين الأجانب والمقيمين إلى 5 جدلاً بين المسؤولين في الأندية حيث اعتبر عدد منهم أن الزيادة بلاعب واحد غير كافية حيث في السابق كان يسمح بمشاركة 4 أجانب، بينما بارك آخرون الإجراء الجديد واعتبروه مفيداً للدوري.

وفي المقابل تم الإجماع على أن إلغاء الإنذار بعد 3 مباريات من دون الحصول على بطاقات واعتبر تعديلاً ضرورياً جاء في وقته ليواكب تطور لوائح الساحرة المستديرة في العالم. كما باركت الأندية زيادة قوائم اللاعبين خلال المباريات إلى 20 لاعباً على أن تضم 3 لاعبين مواطنين من مواليد 1997 وما دون، كما يجب ألا يزيد عدد اللاعبين المشاركين في المباراة من الأجانب وفئات حاملي جوازات سفر الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين على 5 لاعبين.

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