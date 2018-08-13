منذر علي:إسقاط الإنذار الثاني خطوة إيجابية

المصدر: دبي- علي الظاهري

أشاد منذر علي لاعب منتخبنا الوطني السابق، بالتعديل الأخير الذي اعتمدته لجنة دوري المحترفين بإسقاط الإنذار الثاني بعد 3 مباريات دون الحصول على بطاقات ملونة، وقال لـ«البيان الرياضي» إن الخطوة تعتبر إيجابية، وتم تطبيقها في أحد المواسم السابقة وكان لها مردود جيد عبر انضباط اللاعب وتفكيره في الالتزام والابتعاد عن ارتكاب الأخطاء، مما سينعكس إيجاباً على مشاركة اللاعبين في دوري الخليج العربي.

وأشار منذر علي إلى أن مشاركة أبناء المواطنات والمقيمين ومواليد الدولة وحاملي الجوازات، يعتبر قرارا سياديا، ومشاركة أحد أفراد هذه الفئات ضمن قائمة اللاعبين الخمسة والتي تتضمن الأجانب أيضاً قد يكون إيجابيا، إلا أن الحكم على نسبة نجاح التجربة سيتضح بعد النظر إلى النتائج خلال موسم أو موسمين.

وأوضح منذر علي أن منع مشاركة لاعبي الفريق الأول في دوري 21 عاماً سيظلم بعض اللاعبين ولن يخدم الأندية بصورة عامة، لا سيما وأن مباريات دوري 21 سنة تعتبر محطة جيدة لتجهيز بعض اللاعبين المصابين من الفريق الأول، حيث من الصعب المجازفة في بعض الأحيان بمشاركة بعض العناصر في مباريات الفريق الأول في دوري الخليج العربي أو كأس الخليج العربي، إذ يتطلب أحياناً خوض اللاعبين نحو 3 مباريات للوصول إلى الفورمة المطلوبة.