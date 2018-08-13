محمد العامري: اللوائح الجديدة تطوير للدوري

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد محمد العامري المدير التنفيذي لنادي الوصل، أن التعديلات الجديدة التي أدخلتها لجنة دوري المحترفين، بناء على ورشة العمل مع الأندية، تنصب في صالح اللعبة وتطورها خلال الفترة المقبلة، وتساهم في تشجيع الأندية على تطوير منظومة العمل لديها، بما يدعم الأهداف التي من اجلها تم التعديل.

وقال المدير التنفيذي لنادي الوصل إن رفع قائمة المباراة من 18 إلى 20 لاعباً، وتضم ثلاثة لاعبين إماراتيين من مواليد 1997 وما دون، على ألا يزيد عدد اللاعبين المشاركين في المباراة من الأجانب وفئات حاملي جوازات سفر الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين على خمسة لاعبين، يعتبر دافعا وحافزا للاعبين للعب والإجادة، والسعي للاهتمام بعمل الأكاديميات.

كما أن إسقاط الإنذار الثاني حال شارك اللاعب لثلاث مباريات دون الحصول على إنذار جديد، يؤدي إلى تعزيز اللعب النظيف وتشجيع اللاعبين على الأداء الجيد دون أي أمور تؤدي إلى نيل الإنذار، كما يأتي من اجل تقليل الخشونة والعنف خلال المباريات، وهذا القرار دافع وحافز للاعبين للأداء الفني المتميز.

وأشار محمد العامري إلى أن قرار اقتصار المشاركة في مسابقة تحت 21 سنة على مواليد 1999-2000، وعدم السماح بمشاركة لاعبي الفريق الأول يأتي لإتاحة فرصة أكبر أمام اللاعبين الشباب للمشاركة في المباريات.