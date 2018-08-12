استطلاع «البيان» : رفض تأجيل تطبيق سقف رواتب اللاعبين

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفض المشاركون في استطلاع البيان الرياضي تأجيل تطبيق اتحاد الكرة لقانون سقف رواتب اللاعبين في دوري الخليج العربي انطلاقاً من الموسم المقبل رفضاً قطعياً. وصوت المشاركون على الموقع الإلكتروني لـ«البيان» بالرفض بنسبة 61% مقابل 39% فقط يؤيدون التأجيل بسقف الرواتب.

وجاءت النتائج متقاربة على موقع الصحيفة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» حيث رفض 64% من المشاركين في الاستطلاع تأجيل تطبيق سقف رواتب اللاعبين في الدوري بينما ساند 36% فكرة تأجيل العمل القانون الجديد لاتحاد الكرة الى مواسم أخرى.

ولم تختلف النتائج كثيراً على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إذ عبر 56% عن رفضهم لتأجيل القانون الجديد وطالبوا بتطبيقه الموسم المقبل بينما يرى 44% من المشاركين في الاستطلاع أن الأندية غير جاهزة لتطبيق سقف الرواتب حاليا.

ويثير قانون سقف رواتب لاعبي كرة القدم في الإمارات جدلاً كبيراً في الأوساط الرياضية، بين مؤيد ومعارض، حيث يطالب كثيرون بتأجيل تطبيقه إلى الموسم بعد المقبل في انتظار أن تتحضر الأندية للعمل به، ويرى آخرون أيضاً أن سقف الرواتب من شأنه أن يحد من طموح اللاعبين ويدفعهم إلى الهجرة إلى دوريات أخرى خليجية يجنون منها رواتب عالية من دون استفادة فنية، ما يعود على المنتخب بالمضرة.

ويتعلل المطالبون بضرورة تطبيق قانون سقف الرواتب بأن اللاعبين يحصلون على أكثر من قيمتهم الفنية، كما أن رواتبهم الخرافية ترهق موازنات الأندية على حساب تكوين الناشئين.