«البرتقالي» يعود إلى ملعبه ويحتفل بمحمد هلال

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

عاد الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان لمباشرة تمارينه بملعبه مساء أمس بعد فترة راحة منحها المدير الفني للفريق أيمن الرمادي، للاعبين عقب عودة الفريق من معسكره الخارجي بالمجر، وتصادف التمرين الأول للفريق مع يوم ميلاد لاعب الفريق محمد هلال النعيمي، الذي احتفل مع زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري بهذه المناسبة عقب التمرين، وشارك الجميع زميلهم «هلال» في قطع تورتة الاحتفال وسط أجواء رائعة.

وتساهم الأجواء الأسرية بين اللاعبين والجهاز الفني والإداري داخل المعسكر «البرتقالي» في الإعداد الجيد للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق 30 الجاري بهدف تحقيق بداية قوية وحصد أكبر عدد ممكن من النقاط لتفادي اللعب من أجل البقاء نهاية الموسم.