«فخر أبوظبي» يتسلح بمبخوت لمواجهة «العالمي»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

يختتم فريق الكرة بنادي الجزيرة تدريبه الرئيس اليوم، على ملعبه الفرعي بقصر الإمارات، استعداداً لمواجهة النصر السعودي (العالمي) في ذهاب دور الـ32 في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال، والتي يحتضنها استاد محمد بن زايد بالعاصمة أبوظبي بعد غد، ويتوقع أن يضع الهولندي مارسيل كايزر المدير الفني للجزيرة التشكيلة النهائية لخوض المباراة.

وقد قرر الجهاز الفني غلق التدريبات أمام وسائل الإعلام، والجمهور، عدا السماح بحضور الـ15 دقيقة الأولى في المران الأخير وفق لوائح البطولة، في المقابل يتوقع وصول بعثة النصر السعودي إلى أبوظبي اليوم.

ويحيط الغموض بتشكيلة الجزيرة، كذلك قراءة فكر، مارسيل كايزر المدير الفني، حيث إن الفريق قد أجرى الحصص التدريبية الأولى بعد ختام معسكره الخارجي بهولندا، وبغلق التدريبات لم يتسن لوسائل الإعلام التعرف على الحالة العامة للفريق وفكر المدير الفني كايزر.

ويخسر الجزيرة خدمات المهاجم البرازيلي رومارينهو أمام العالمي وذلك لانتقال اللاعب رسمياً إلى الاتحاد السعودي، ويعول الجزيرة على الثنائي المنضم حديثاً الغاني اسانتي جناح والكاميروني سبستيان سياني لاعب وسط، في تعويض خانة رومارينهو، بالإضافة إلى مواطنه البرازيلي ليوناردو بعد انتهاء فترة إعارته من النصر، وسيكون اللاعب أمام مواجهة فريقه القديم والذي أعير له الموسم الماضي.

وسيظل الدولي علي مبخوت كلمة السر في الفريق ويعول عليه الجهاز الفني بقيادة الهولندي مارسيل كايزر في قيادة هجوم فخر أبوظبي وتعويض غياب رومارينهو في مركز الهجوم وهز شباك المنافس، وسماح اتحاد الكرة لمبخوت بخوض مباراة الذهاب أثلج صدور الجزراوية حيث إنهم طالبوا بمشاركة لاعبيهم الدوليين، لكن اتحاد الكرة سمح فقط بمشاركة مبخوت، ومن المحتمل أن يفقد الجزيرة خدمات الدولي علي خصيف، للإصابة، وفي هذه الحالة سيكون عادل بو بكر القادم من بني ياس بديلاً له.