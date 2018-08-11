ودية الأولمبي وماليزيا تنقلب إلى معركة

المصدر: متابعة - العوضي النمر

تحولت الدقيقة 95 من المباراة الودية لمنتخبنا الأولمبي مع نظيره الماليزي والتي أقيمت مساء أمس في العاصمة الماليزية كوالالمبور ضمن الاستعدادات لدورة الألعاب الآسيوية «الآسياد» المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 18 الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل إلى حلبة مصارعة ومعركة بين لاعبي المنتخبين بسبب كرة مشتركة، واشتبك أعضاء الفريقين بالضرب، في مشهد غير رياضي لتتدخل الشرطة وتفض الاشتباك الغير مبرر، وكان المنتخب الماليزي متقدماً حين ذاك بهدفين دون مقابل.

وستغادر بعثة منتخبنا الأولمبي كوالالمبور غداً متوجهة إلى جاكرتا للمشاركة في دورة الألعاب الآسيوية، حيث يلعب «الأبيض» في المجموعة الثالثة، مع منتخبات الصين وتيمور الشرقية وسوريا، وعلم «البيان الرياضي» أن بعثة المنتخب لن تقيم في القرية الأولمبية المخصصة للمنتخبات المشاركة وإنما في أحد الفنادق بجاكرتا.