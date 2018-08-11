العين يتعادل مع كوبر السلوفيني

المصدر: متابعة ـ طلحة عبدالله

تعادل العين ونظيره فريق نادي كوبر السلوفيني بهدفين لمثلهما أول من أمس، في أولى تجارب الزعيم بالمرحلة الثانية من معسكره الإعدادي الذي يقيمه حاليا بسلوفينيا، وسجل كل من المهاجم السويدي ماركوس بيرغ، والمخضرم إبراهيم دياكي هدفي الفريق البنفسجي، ويؤدي العين ثانية تجاربه الإعدادية أمام فريق نادي جوريكا الكرواتي يوم الثلاثاء المقبل 14 أغسطس، قبل أن يعود في العشرين من الشهر نفسه ليستعد لأولى مبارياته الرسمية بالموسم الجديد عندما يواجه غريمه الوحدة في 25 أغسطس على كأس السوبر على ملعب السلام بجمهورية مصر العربية.

كان العين غادر في 13 يوليو الماضي لإقامة معسكره التحضيري للموسم الجديد بكل من سلوفينيا وكرواتيا .

وامتدح رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين لكرة القدم أجواء معسكر الزعيم وقال إنها أجواء تبعث على التفاؤل والسعادة، كما أشاد خلال سلسلة من التغريدات نشرها على حسابه الخاص في تويتر، بالظهور المتميز لعدد من لاعبي الفريق، وقال: فخورون بما يقدمه الفريق خصوصاً خط الوسط بعودة عامر وعجب وريان وبرمان والشحات إلى جانب المواهب التي اختارها المدرب من المقيمين والمواليد.

السوبر

وأضاف: الهدف القريب للفريق في الوقت الحالي يتمثل في التحدي على لقب كأس السوبر أمام الوحدة، ونثق في مقدرة «الزعيم» علىكسب التحدي بمعطيات التميز والتفوق التي يتمتع بها هذا الكيان الشامخ بقيادته واسمه وجماهيره.

وزاد: نثق في الجهاز الفني خصوصاً وأنه أثبت في كثير من المواقف بأن رؤيته الفنية على المستطيل الأخضر تعتمد أفضل الأساليب التكتيكية والتوظيف الأمثل للعناصر التي نجحت في الظهور المميز من خلال توظيف الجهاز على عكس ما كان يتوقعه كثيرون.

ويواجه العين في الموسم الجديد العديد من التحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي، وأبرزها الدفاع عن لقبيه بدوري الخليج العربي لكرة القدم، ومسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن منافسته على كأس الخليج العربي للمحترفين، والمشاركة في مونديال العالم للأندية الذي تستضيفه أبوظبي ديسمبر المقبل، فضلاً عن مشاركته في دوري أبطال آسيا .