«النواخذة» يواجه دبا الحصن في ألمانيا اليوم

المصدر: متابعة - علي الظاهري

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي دبا الفجيرة، التجربة الودية الثالثة اليوم أمام فريق دبا الحصن وذلك في إطار تحضيرات الفريقين ضمن معسكر الإعداد الخارجي في ألمانيا استعداداً للموسم الجديد. ويحرص الجهاز الفني تحت قيادة المدرب البرازيلي كاميلي على خوض لقاء اليوم بالمجموعة الشابة من المواطنين سعياً للوصول إلى التشكيلة الأساسية قبل انطلاق دوري الخليج العربي والذي يتطلع «النواخذة» من خلالها إلى مواصلة الحضور القوي بعد إنهاء الموسم السابق في المركز التاسع.

ومن المقرر أن يختتم دبا الفجيرة معسكره بمباراة ودية أخرى ستجمعه بعد غد بفريق نورنبيرج أحد الفرق الصاعدة إلى الدوري الألماني «البوندسليغا».

وسيستمر غياب المغربي يحيى جبران عن المشاركة في المباراة الثانية على التوالي بسبب تعرضه لشد عضلي، إضافة إلى رغبة الجهاز الفني في اللعب من دون مشاركة الأجانب وهم إلى جانب جبران كل من البرازيلي جوليهرام شيتيني والأردني ياسين البخيت والمغربي إدريس فتوحي.

وكان دبا الفجيرة قد فاز في المباراة الماضية على فريق جان ريغنزبورغ الألماني بهدفين مقابل هدف واحد، فيما خسر في المباراة الودية الأولى بهدفين من دون مقابل أمام فريق إنتر لايبزيغ الألماني 0-2 في المباراة الودية الأولى للنواخذة.