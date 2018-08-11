«الملك» يخسر آخر تجاربه الهولندية

المصدر: متابعة - علي الظاهري

خسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، آخر التجارب الودية أمام فريق اف سي ايندهوفن الهولندي 3-4 والتي أقيمت أول من أمس في ختام المرحلة الثانية والأخيرة من معسكر الإعداد الخارجي. سجل أهداف الشارقة ويلتون سواريس «هاتريك» في الدقائق 11، 28، 78 بينما سجل ايندهوفن أهدافه في الدقائق «2، 14، 34، 60».

حضر المباراة سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ومحسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم وعبيد الشامسي رئيس المكتب القانوني بنادي الشارقة وعدد من جمهور ومحبي الملك.

وبالعودة إلى تفاصيل المباراة، لم ينتظر ايندهوفن أكثر من دقيقتين لافتتاح التسجيل حيث سجل هدفه الأول في الدقيقة الثانية من الشوط الأول وهاجم الشارقة بقوة حتى تمكن ويلتون سواريس من تسجيل هدف التعادل في الدقيقة 11 من ركلة جزاء ، لكن شاهين عبدالرحمن وضع الفريق الهولندي في المقدمة مرة أخرى بالهدف الذي سجله بالخطأ في مرماه وعاد نفس اللاعب ويلتون ليسجل التعادل للشارقة في الدقيقة 28 قبل أن يعود ايندهوفن مرة أخرى للمقدمة بالهدف الثالث في الدقيقة 34 والذي انتهى عليه الشوط الأول.

الشوط الثاني

أجرى المدرب عبدالعزيز العنبري بين شوطي المباراة تغييرات عدة ، وعلى غير مجريات المباراة سجل ايندهوفن هدفه الرابع في الدقيقة 60 ليستمر بعدها الضغط والمحاولات الشرقاوية للعودة للمباراة ونجح ويلتون في تسجيل الهدف الثالث للشارقة وله ليكمل الهاتريك في الدقيقة 78 ولم يستطع الشارقة استغلال الدقائق القليلة المتبقية من المباراة في تسجيل هدف التعادل لتنتهي المباراة بفوز ايندهوفن بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

رحلة ناجحة

وشدت بعثة الفريق إلى أرض الدولة بعد رحلة ناجحة خاض خلالها الشارقة 4 تجارب ودية كانت الأولى أمام الكويت الكويتي وفاز فيها 3-1، وواصل انتصاراته في التجربة الثانية بالفوز على فريق ليونيداس الهولندي بهدفين مقابل لا شيء، ليخسر المباراة الودية الثالثة أمام التعاون السعودي بهدفين مقابل هدف ويختتم المعسكر بخسارة أخيرة أمام اف سي ايندهوفن 3-4. ومن المقرر أن يخوض الملك مباراتين وديتين بعد العودة من هولندا، حيث سيواجه عجمان يوم الخميس المقبل ثم دبا الفجيرة يوم 20 من الشهر الجاري وستقام المباراتان في نادي الشارقة على استاد خالد بن محمد.