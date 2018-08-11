«المحترفين» تستعرض تعديلات لوائح مسابقات الكرة

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

دشنت لجنة دوري المحترفين الموسم الرياضي 2018-2019، بتنظيم ورشة عمل ما قبل بداية الموسم، بمشاركة مسؤولي المباريات وممثلي الأندية المحترفة، وتم خلال الورشة التي تنظمها اللجنة قبل انطلاقة كل موسم رياضي، استعراض تعديلات اللوائح المنظمة للمسابقات والكشف عن المشاريع التطويرية التي تعتزم اللجنة إطلاقها في الموسم الجديد.

وافتتح وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة، الورشة بكلمة رحب خلالها بالحضور، مشدداً على أهمية الورشة التي تعتبر بمثابة انطلاقة للموسم الجديد، مشيداً بالتعاون الكبير من قبل الأندية في تنفيذ مشاريع اللجنة، مؤكداً حرص اللجنة على مواصلة مساعي التطوير.

وكانت البداية بإدارة المسابقات والعمليات، حيث أوضح طه عزت مدير الإدارة، أن التعديلات على اللوائح جاءت لمزيد من التطوير في عملية تنظيم المباريات، وتنفيذا للمبادرات التطويرية الفنية التي تمت مناقشتها مع الأندية في الموسم الماضي، بعدها قدم محمد باسل مدير المسابقات شرحاً مفصلاً لتعديلات اللوائح الخاصة بمسابقات اللجنة الأربع، وهي دوري الخليج العربي، كأس الخليج العربي، دوري تحت 21 سنة وكأس سوبر الخليج العربي، كما شملت التعديلات لوائح المعدات والإستادات والأمن والسلامة.

وتم خلال الورشة توضيح آلية مشاركة اللاعبين من فئات حاملي جوازات سفر الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين، المشمولين بقرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والشروط الواجب توافرها في اللاعبين، وأهمها ألا يكون قد مثل أي دولة من قبل في مسابقات رسمية.

الإعلام

وتواصلت الورشة في الجلسة الثانية بمحور الإعلام والبث التلفزيوني، وبدأت باستعراض تعديلات لوائح الإعلام والتي قدمتها نورة عادل مدير قسم الإعلام والتواصل الاجتماعي باللجنة، فيما سلط عمار حينا مدير إدارة البث التلفزيوني باللجنة، الضوء على مستجدات البث التلفزيوني والعمليات المرتبطة به.

اختتم اليوم الأول للورشة بمحور التسويق، هذا وستشهد فعاليات اليوم الثاني للورشة جلسة خاصة بمسؤولي المباريات، تتخللها دورة في الإسعافات الأولية تنظمها اللجنة بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

أهم التعديلات

وتمثلت أهم التعديلات على لائحة دوري الخليج العربي في قائمة المباراة التي تم رفعها إلى 20 لاعباً، على أن تضم ثلاثة لاعبين إماراتيين من مواليد 1997 وما دون، كما لا يجب أن يزيد عدد اللاعبين المشاركين في المباراة من الأجانب وفئات حاملي جوازات سفر الدولة وأبناء المواطنات والمقيمين على خمسة لاعبين، كما تقرر إسقاط الإنذار الثاني حال شارك اللاعب لثلاث مباريات دون الحصول على إنذار جديد.

وفي مسابقة كأس الخليج العربي أشارت التعديلات إلى أن الحد الأقصى المسموح بتسجيله في قائمة المباراة من اللاعبين الأجانب والفئات المشمولة في القرار يجب ألا يزيد على عشرة لاعبين يسمح بمشاركة خمسة منهم، وتم إجراء تعديل على نظام المسابقة ليكون الدور قبل النهائي من مباراة واحدة، ويلجأ الفريقان للوقت الإضافي في حال التعادل في المراحل النهائية من مسابقة كأس الخليج العربي.

21 سنة

وتقرر أن تقتصر المشاركة في مسابقة تحت 21 سنة على مواليد 1999-2000، ولا يسمح بمشاركة لاعبي الفريق الأول لإتاحة فرصة أكبر أمام اللاعبين الشباب للمشاركة في المباريات، كما يسمح بإشراك خمسة لاعبين من الفئات المشمولة بالقرار.

هدف

أشاد وليد الحوسني المدير التنفيذي للجنة دوري المحترفين بالمشاركة المتميزة لمنتسبي الأندية في ورشة عمل بداية الموسم، مؤكداً أن الحضور الكبير يشير إلى الاستعداد الجيد من قبل الجميع لانطلاقة موسم رياضي مميز وقوي، وثمن الحوسني الدور الكبير الذي يلعبه الإعلام باعتباره شريكاً استراتيجياً، مبيناً أن اللجنة حرصت على دعوة الإعلام لحضور الورشة والتعرف أكثر على المشاريع التي تنفذها.

وكشف الحوسني أن تعديلات اللوائح هدفت إلى الارتقاء بمنظومة العمل بصورة عامة، مبيناً أن عرض مشاريع البث التلفزيوني يهدف لتحسين جودة الإنتاج وإظهار المباريات في أفضل صورة، وزيادة الانتشار والوصول إلى أكبر شريحة من المشاهدين، ولفت الحوسني إلى أن اللجنة تعمل مع الأندية لتطوير الجانب التجاري وزيادة وتنويع مصادر الدخل والسعي لتطوير البنى التحتية والخدمات المقدمة للجمهور.