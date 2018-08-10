"اتحاد الكرة" يبعد محمد الحراصي من قائمة منتخبنا الأولمبي بسبب أحداث كوالالمبور

أصدر اتحاد الإمارات لكرة القدم بيانا صحفياً حول الاحداث المؤسفة التي صاحبت مباراة منتخبنا الاولمبي الودية بنظيره الماليزي بكوالالمبور، هذا نصه:

"تابع اتحاد الإمارات لكرة القدم مادار من أحداث مؤسفة خلال المباراة الودية التي جمعت منتخبنا الأولمبي بنظيره منتخب ماليزيا بكوالالمبور اليوم الجمعة الموافق 10 أغسطس 2018 في إطار تحضيرات المنتخب للمشاركة في مسابقة كرة القدم بدورة الألعاب الآسيوية "الآسياد"، التي ستقام في اندونيسيا للفترة من 10 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2018.

ويبدي اتحاد الكرة أسفه ورفضه للأحداث التي رافقت المباراة، والتي كان المتسبب الرئيسي فيها لاعب منتخبنا الأولمبي محمد خلفان الحراصي، والتي لا تمت بصلة بالأخلاق والروح الرياضية التي دائماً ما تكون شعاراً لكل منتخباتنا الوطنية وأنديتنا خلال كافة المباريات سواء الرسمية أو الودية وبمختلف البطولات الإقليمية والقارية والعالمية.

وبناء على التقرير الأولي المقدم من الجهاز الإداري للمنتخب الأولمبي تقرر ابعاد اللاعب محمد خلفان الحراصي من قائمة المنتخب المشارك في "الآسياد" وإحالته للجان المختصة باتحاد الكرة لاتخاذ الاجراءات اللازمة حسب لوائح الاتحاد.

يذكر أن اتحاد الكرة قدم اعتذاره لنظيره الاتحاد الماليزي لكرة القدم على الأحداث المؤسفة، والتي لا تُمثل أخلاق اللاعب الإماراتي، مشدداً على أن الرياضة أخلاق قبل أن تكون منافسة".