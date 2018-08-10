النصر يخسر تجربة ايندهوفن الهولندية

المصدر: متابعة-علي الظاهري

خسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي النصر، التجربة الودية الرابعة أمام بي اس في ايندهوفن الهولندي بهدفين مقابل لاشيء مساء اليوم ضمن المرحلة الأخيرة من معسكر الإعداد الخارجي للعميد في مدينة هورست الهولندية.

دفع المدرب الصربي ايفان يوفانوفيتش في المباراة بتشكيلة تضم أحمد شامبيه في حراسة المرمى، وأحمد الياسي ومسعود سليمان ومبارك سعيد والحسين صالح في الدفاع، وطارق أحمد وروزا ويوهان كاباي ومحمد سرواش في الوسط، ويوري ليريو وسالم صالح في الهجوم.

وتلقى العميد الهزيمة الثانية في معسكره الخارجي الذي خاض خلاله 4 مباريات ودية حتى الآن، حيث خسر في المباراة الأولى أمام ميتشلين البلجيكي بثلاثة أهداف مقابل هدف وفاز في المباراة الثانية على فريق أو اس اس 20 بهدف دون مقابل، وتعادل في المبارة الثالثة أمام أوتريخت الذي يلعب في الدوري الهولندي الممتاز بهدف