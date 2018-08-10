الشارقة يختتم معسكره بلقاء ايندهوفن الهولندي

المصدر: متابعة - علي الظاهري

يسدل الستار اليوم على معسكر الإعداد الخارجي، الذي أقامه الفريق الأول لكرة القدم في نادي الشارقة، بعد خوض آخر مبارياته الودية في معسكر الإعداد الخارجي بلقاء فريق إف سي ايندهوفن الهولندي، والذي أقيم مساء أمس ضمن المرحلة الثانية من المعسكر في هولندا. وأجرى الملك مرانه الأخير في المعسكر بحضور سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة ومحسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة كرة القدم اللذين اطمأنا على استعدادات الفريق في ختام المعسكر.

ويصل الشارقة إلى محطة الإعداد الخارجي الأخيرة بعد رحلة ناجحة خاض خلالها الشارقة 4 تجارب ودية كانت الأولى أمام الكويت الكويتي وفاز فيها 3-1، وواصل انتصاراته في التجربة الثانية بالفوز على فريق ليونيداس الهولندي بهدفين مقابل لا شيء، ليخسر المباراة الودية الثالثة أمام التعاون السعودي بهدفين مقابل هدف. ومن المقرر أن يخوض الملك ضمن تحضيراته للموسم الجديد مباراتين وديتين بعد العودة من هولندا، حيث سيواجه عجمان يوم الخميس المقبل ثم دبا الفجيرة يوم 20 من الشهر الجاري وستقام المباراتان في نادي الشارقة على استاد خالد بن محمد.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت إلى ألمانيا لإقامة المعسكر الإعدادي الخارجي يوم 18 يوليو الماضي، وضمت 25 لاعباً إضافة إلى 15 لاعباً يمثلون الجهاز الفني والإداري والطبي والمعاون، واشتمل معسكر الإعداد الخارجي على مرحلتين استضافت المرحلة الأولى مدينة دوسلدورف الألمانية حتى تاريخ 30 يوليو الجاري ثم استأنف رحلة الإعداد في هولندا ضمن المرحلة الثانية التي استمرت حتى اليوم.