الهاجري: عموري رفض التجديد لينضم للهلال حراً

المصدر: متابعة - طلحة عبدالله

في أول تصريحات له على حسابه بـ«تويتر» بعد توقيع عمر عبد الرحمن لنادي الهلال السعودي رسمياً، لمدة موسم في انتقال حر بعد نهاية عقده مع العين، كشف غانم الهاجري رئيس شركة كرة القدم بنادي العين عن حقائق وتفاصيل الصفقة، مؤكداً أن اللاعب حدد ماذا يريد، وبالطريقة التي يراها مناسبة، وكذلك في الوقت الذي رآه مناسباً، فاحتفظ بحقه في عدم التجديد للنادي، بعد دخول فترة الستة أشهر ليصبح لاعباً حراً حتى يختار ما يراه مناسباً له، ويحقق أحلامه وطموحاته، وزاد: سمعنا أن العقد لمدة موسم واحد مع اللاعب وكان انتقالاً حراً ومن يحكم ويحدد ذلك هو اللاعب وليس نادي العين، ورغبة اللاعب عمر عبدالرحمن كانت تمثل لنا أولوية في ما يخص العرض الأفضل من كل الجوانب ولكن الأمر اختلف، ولم يتم الاتفاق على ما كان متفقاً عليه مسبقاً، وقد تقدم أكثر من نادٍ بعروض للحصول على خدمات اللاعب وكان هناك تنافس في ما بينها من أجل التوصل إلى اتفاق مع «عموري» وعلى أعلى مستوى وليس فقط المستوى الإداري.

وقال الهاجري: حفظ حق العين كان يتمثل في اتفاق اللاعب مع ناديه قبل المغادرة للدخول في تجربة احترافية بالدوري السعودي خصوصاً أن المفاوضات مع اللاعب كانت تقتصر على التجديد، ومن ثم الخروج للإعارة لمدة موسم، ولكن مصالح أهل المصلحة حكمت سير المفاوضات.

ومضى بقوله: عموري «لاعب كرة قدم انتهى عقده مع ناديه السابق ولم يتفق على تجديد عقده حسب الاتفاق المسبق إلا بشروط وضمانات خارجة عن صلاحيات شركة كرة القدم، وهذا حق لأي لاعب يبحث عن مصلحته، ومنذ بداية التجمع «عموري» كان خارج حسابات الجهاز الفني، الأمر الذي منح الجميع الشعور برغبته في المغادرة، لمدة موسم بـ «الإعارة» ولكن في حال أنه وافق على تجديد عقده مع العين أو الرحيل كيفما شاء ورغب، ولا يمكن إعارة أي لاعب غير مسجل في كشوفات النادي، ولا يمكن أيضاً تسجيل أي لاعب لم يوقع على العقد بحسب قانون سقف الرواتب.

ومضى بقوله:ا لواقع يؤكد أن هناك أموراً أكبر بكثير من الشؤون الإدارية والفنية والتعاقد مع اللاعبين وغيرها تحظى باهتمام رئاسة نادي العين ومجلس إدارته وموضوع التعاقد يعتبر صغير جداً بالنسبة لهم، ويقع تحت مسؤولية شركة كرة القدم، وما يهمنا «الزعيم» فقط وجميع الأمور تحت السيطرة ومن يعتقد غير ذلك فهو مخطئ وستثبت الأيام الحقائق. نادي العين كيان شامخ واستمر شامخاً وسيبقى شامخاً. والمواضيع الجانبية تأتي وتذهب ولا تغير في قيم ومفاهيم هذا الصرح ومكوناته.

مساندة

من جهة أخرى أعرب محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس مجلس إدارة شركة نادي العين للاستثمار، عن أمنياته بالتوفيق لعمر عبدالرحمن في تجربته الاحترافية مع نادي الهلال السعودي، وقال في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي، نتمنى أن يكون انتقال «عموري» من صفوف «الزعيم» الإماراتي إلى نظيره «السعودي» مكسباً حقيقياً للاعب نفسه وكرة القدم الإماراتية، خصوصاً أن «عموري» يمتلك الإمكانيات الكبيرة على صناعة الفرق مع أي فريق ولديه المقدرة على تحقيق الإضافة المرجوة للهلال السعودي.

بدوره غرد عمر عبد الرحمن على حسابه بتويتر: (أتقدم بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي - النائب الأول لرئيس نادي العين- النائب الأول لرئيس مجلس الشرف- رئيس مجلس إدارة نادي العين على موافقة سموه على خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة. وأشكر لسموه دعمه اللامحدود لي).

وأضاف: (شكراً لإدارة نادي العين ولجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم وسيبقى العين بيتي وستبقى علاقتي بهذا الصرح أزلية). وقال عموري في تغريدة له على تويتر (يطيب لي أن أشكر محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس شركة الاستثمار بنادي العين على تسهيل مهمتي الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل).