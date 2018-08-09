"عموري": أشكر هزاع بن زايد على موافقته لي بخوض تجربة احترافية

تقدم اللاعب عمر عبد الرحمن "عموري" بالشكر الجزيل لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي النائب الأول لرئيس نادي العين النائب الأول لرئيس مجلس الشرف رئيس مجلس إدارة نادي العين، على موافقة سموه خوض التجربة الاحترافية الخارجية لمدة سنة، وذلك عبر حسابه على تويتر.

كما شكر عموري محمد بن ثعلوب الدرعي، رئيس شركة الاستثمار بنادي العين، على تسهيل مهمته الاحترافية في نادي الهلال السعودي وعلى دعمه المتواصل، قائلا: ‏شكر من أعماق قلبي لناصر بن ثعلوب على دعمه المتواصل لي طوال مسيرتي الكروية وعلى وقوفه إلى جانبي في كل الظروف. و شكر عمر إدارة نادي العين وجمهور الزعيم الوفي على مؤازرتهم، مضيفا أن العين سيبقى بيته، وستبقى علاقته بهذا الصرح ازلية.

وكان نادي الهلال السعودي أعلن أمس الأربعاء عن التعاقد مع صانع الألعاب الدولي الإماراتي عمر عبد الرحمن لمدة عام واحد قادما من العين الإماراتي.

ووصل عمر عبد الرحمن، أفضل لاعب في آسيا عام 2016، الى الرياض فجر الأربعاء واستقبله في المطار العشرات من مشجعي الهلال، الذين هتفوا باسمه وحيوه على رغبته بالدفاع عن ألوان بطل السعودية رغم العروض الأخرى التي تلقاها، بينها عرض من الغريم المحلي النصر.