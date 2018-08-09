حبيب الفردان: النصر منحني الثقة

المصدر: دبي - علي الظاهري

أعرب اللاعب حبيب الفردان عن سعادته بالعودة إلى قلعة العميد بعد 4 سنوات قضاها في نادي شباب الأهلي دبي. وودع الفردان جمهور ناديه السابق برسالة مؤثرة عبر موقع التواصل الاجتماعي «انستغرام» كتب فيها: «أربع سنوات قضيتها في هذا الصرح الرياضي الكبير.. كبير باسمه.. بلاعبيه.. بجماهيره.. وبإدارته». وثمن اللاعب جهود كل من وقف بجانبه في الفترة الماضية، وقال: «أتقدم بالشكر والتقدير إلى كل من علمني وساندني ونصحني وشجعني.. خالص الشكر والتقدير على كل شيء.. شكراً من القلب». وعبر الفردان عن فخره واعتزازه بالعودة مرة أخرى إلى بيته الأول نادي النصر، وقال: «أبدأ مشواري الجديد بفخر مع ناد ليس بجديد علي.. نادي النصر الذي طالما أعطاني الثقة والدعم في مسيرتي الكروية، وما زالت مسيرة النادي في الدعم والعطاء مستمرة».

وتوجه الفردان بالشكر إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس نادي النصر، متوجهاً بالشكر في الوقت نفسه إلى إدارة العميد على تجديد الثقة، مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده ليكون عند حسن ظن الجميع.وكان النصر تعاقد مع الفردان أخيراً لمدة 3 مواسم وانضم إلى زملائه في المعسكر الخارجي في مدينة هورست الهولندية. وتعتبر صفقة الفردان من الصفقات المميزة للعميد الذي أبرم 7 صفقات من العيار الثقيل في الفترة الماضية مع المهاجم الشاب محمد العكبري قادماً من الوحدة،‏ والمدافع محمد مرزوق قادماً من شباب الأهلي-دبي، والحسين صالح قادماً من فريق الإمارات،‏ والمدافع محمد عايض قادماً من نادي الجزيرة، إلى جانب المحترفين الأجانب وهم اللاعب البرازيلي يوري ليريو ومواطنه صامويل روزا والنجم الفرنسي يوهان كاباي.

إشادة

وأشاد الشارع الرياضي عموماً وجماهير العميد بالصفقة الأخيرة مع حبيب الفردان ورحبت بعودته إلى بيته الأول، كما وصفت بعض الشخصيات الرياضية الصفقة بأنها مميزة، ونشر عارف العواني الأمين العام لمجلس أبوظبي الرياضي تغريدة عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، دون فيها: «صفقة نصراوية قوية وموفقة إن شاء الله بعودة حبيب مجاناً بعد ما استفاد من بيعه سابقاً!»، وأكد العواني أن صفقة انتقال حبيب الفردان إلى النصر وخميس إسماعيل إلى الوصل تعتبران أقوى الصفقات حتى الآن.