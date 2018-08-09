عجمان يختتم معسكر المجر

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان، مساء أول من أمس، معسكره الخارجي في المجر بتجربة خامسة أمام فريق لفيتا السلوفاكي، انتهت بفوز عجمان 4-1، وسجل أهداف «البرتقالي» كلٌ من البرازيلي فاندر فييرا، والنيجيري ستانلي، ومحمد هلال النعيمي، والمدافع حسن زهران.

وقدم عجمان مباراة جيدة نالت رضا جهازه الفني بقيادة المدير الفني أيمن الرمادي، الذي منح الفرصة للمحترف النيجيري ستانلي للمرة الثانية خلال المعسكر بعد أن لحق بالبعثة قبل أسبوع.

وعادت بعثة فريق عجمان، مساء أمس، للدولة برئاسة الدكتور محمد جبر الشامسي، وقرر المدير الفني أيمن الرمادي منح اللاعبين راحة يومين.