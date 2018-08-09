«الذئاب» يعود إلى الفجيرة

المصدر: متابعة ـ علي الظاهري

وصلت بعثة الفريق الأول لكرة القدم في نادي الفجيرة إلى الدولة يوم أمس بعد رحلة إعداد ناجحة امتدت إلى نحو 24 يوماً في ألمانيا خاض خلالها الفريق 6 تجارب ودية بواقع مباراتين في المرحلة الأولى من المعسكر في مدينة نورنبيرغ، فيما احتضنت مدينة لاند شوت المرحلة الثانية.

وأكد عبدالله قانون المدير التنفيذي لنادي الفجيرة أن المعسكر بدأ يوم 16 يوليو الماضي وأسدل الستار على برنامج الإعداد الخارجي، حيث خاض الفريق عدد من المباريات وخرج بمكاسب فنية من التجارب الألمانية التي خسر إحداها وفاز في الثانية، إضافة إلى لقاء فريق التعاون السعودي والظفرة.وأشاد قانون بنجاح معسكر الخارجي ، لاسيما وأن الجهاز الفني بقيادة التشيكي ايفان هاشيك منح جميع اللاعبين فرصة اللعب .