الظفرة يتفوق على الفجيرة بثلاثية في «باد قونق»

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

فاز الظفرة على شقيقه الفجيرة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد للفجيرة، وذلك من خلال اللقاء الذي جرى بين الفريقين أول من أمس، ضمن تحضيرات الفريقين للموسم الجديد. بمدينة باد قونق الألمانية.

بدأ مدرب الظفرة المباراة بتشكيلة تتكون من زايد الحمادي في حراسة المرمى وأمامه كل من سلطان السويدي وعبدالرحمن يوسف وأمين عطوشي وحمد المرزوقي في خط الدفاع وخالد الدرمكي وخالد بطي ونيكولاس ميليسي في خط الوسط والبرازيلي ديغو والبرتغالي هيلدر وسهيل المنصوري في خط الهجوم. فيما بدأ مدرب الفجيرة المباراة بصالح ربيع وهلال سعيد وخالد عبدالله وفهد سبيل وحسن أمين وكوسوكو ومهند خميس وسالم سيف غابرييل وسيلفا وبيناتو.