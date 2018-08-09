بداية ناجحة لدبا الحصن في ألمانيا

المصدر: برلين - البيان الرياضي

فاز فريق دبا الحصن، أول من أمس، على ضيفه الفريق الألماني «سكتيما سدروف» في أولى تجاربه الودية بالمعسكر الخارجي في ألمانيا بنتيجة 3-1. وكان فريق دبا الحصن بكّر بالتسجيل عن طريق اللاعب البرازيلي فينسيوس، وفي الشوط الثاني عزز اللاعب محمد مال الله تقدم فريقه بهدفين.

في هذا السياق أكّد جمعة عبدالله الحمودي، أمين السر العام بنادي دبا الحصن الرياضي الثقافي، أن هذه المباريات تهدف إلى خلق انسجام بين اللاعبين، وأننا نهدف إلى تجهيز الفريق من أجل الدخول بمسابقات الدوري والكأس بأفضل صورة، ونركز على أهمية هذه المباريات لكونها تعكس مدى تطور واستجابة اللاعبين للتمرين وتصحيح الأخطاء التي تعكس الجاهزية للموسم المقبل.