العين يضم معروف وسعد

المصدر: العين - طلحة عبدالله

أعلن نادي العين تعاقده رسمياً مع اللاعب المهاجم جمال معروف لمدة موسمين وهو من مواليد نوفمبر 1991 ولعب سابقاً لأندية النصر والإمارات والشارقة، وهو ثاني لاعب ينضم للزعيم العيناوي في فترة الانتقالات الحالية بعد اللاعب سعد خميس سعد الذي تعاقد معه العين قادماً من شباب الأهلي دبي لمدة ثلاثة مواسم. وسيلتحق الثنائي الجديد بمعسكر العين بسلوفينيا اليوم.

ويتطلع الزعيم لتدعيم صفوفه استعداداً للموسم الجديد الذي يواجه فيه تحديات قوية، أبرزها الدفاع عن لقبيه بالدوري وكأس صاحب السمو رئيس الدولة، فضلاً عن مشاركته في مونديال الأندية وأبطال آسيا.