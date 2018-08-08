ترشيح «أميركية الإمارات» لتمثيل الدولة في «آسيوية الجامعات»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بعد النجاحات المتتالية التي حققها فريق أميركية الإمارات لكرة القدم والمراكز التي تصدرها على مستوى الدولة وبمباريات تنافسية مع فرق الجامعات الأخرى، تكلل هذا النجاح بترشيح الفريق من قبل الاتحاد الرياضي للتعليم العالي وبالتنسيق مع الاتحاد الرياضي الدولي للجامعات، ليمثل دولة الإمارات العربية المتحدة في بطولة الاتحاد الرياضي الآسيوي للجامعات والتي ستقام في الصين من الفترة 29 أكتوبر وحتى 11 نوفمبر 2018.

وأثنى مثنى غني عبد الرزاق رئيس الجامعة الأميركية في الإمارات، بعد الترشيح، على الدور الذي لعبه فريق الجامعة والإنجازات الكبيرة التي حققها سابقاً من حصوله على لقب بطولة الدولة لثلاث مرات، منهم مرتان وعلى التوالي ولقب بطل إمارة دبي للمرة السادسة على التوالي حتى هذه اللحظة التي رشح بها الفريق ليمثل الدولة في بطولة آسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم للجامعات والتي ستقام العام 2019.

معتبراً أن هذا القرار اتخذ بناءً على الجهود المبذولة والاهتمام الكبير الذي يحظى به اللاعبون والطلبة من قبل الجامعة وإدارتها والمدربون أصحاب الخبرة والكفاءة، وقوة اللاعبين وتحليهم بروح المنافسة واجتهادهم على نفسهم. ويؤكد د. مثنى أن هذه الجهود والامتيازات لن تذهب سدىً بل ستكلل بنجاحات أخرى مستمرة وهو يثق بأبنائه الطلبة وبقدراتهم ويفتخر بهم، وأن أميركية الإمارات ستبذل قصارى جهدها لتقديم الدعم والمساندة والتشجيع لتحقيق المراكز الأولى.

وأضاف عباس يوسف المدير الفني للفريق: إن ترشيح فريق أميركية الإمارات ليمثل الدولة يعتبر وسام فخر بالنسبة لنا ، وإن دل على شيء فهو يدل على مدى ثقتهم بنا وبالفريق وهي من المسؤوليات الكبيرة التي يجب أن نعمل لأجلها.