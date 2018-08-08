الأبيض الشاب يتعادل مع كوسوفو في أولى تجاربه الخارجية

المصدر: سلوفينيا - البيان الرياضي

تعادل المنتخب الوطني للشباب تحت 19 سنة، سلبياً مع نظيره منتخب كوسوفو في أولى تجاربه الودية ضمن تحضيراته خلال معسكره في سلوفينيا استعدادا لنهائيات كأس آسيا في جاكارتا أكتوبر المقبل، حيث يستمر المعسكر للفترة من 1 وحتى 17 الجاري. وسيخوض الأبيض الشاب مباراة ودية أخرى مع كوسوفو في 9 من الشهر الجاري، تعقبها ودية ثالثة مع منتخب البوسنة في 14 من الشهر نفسه.

ودخل مدرب المنتخب ليدوفيك باتيللي بتشكيلة أساسية ضمت كلاً من: سهيل المطوع في حراسة المرمى، عبد الرحمن صالح، أحمد جميل، عمر أحمد، فهد الحمادي، في خط الدفاع، منصور الحربي، راشد خلفان، عيد النعيمي، ماجد راشد في خط الوسط، وأحمد فوزي في الهجوم، وأشرك المدرب بقية لاعبي المنتخب في الشوط الثاني مع الإبقاء على الحارس سهيل المطوع حيث ضمت تشكيلة النصف الثاني من المباراة كلاً من فارس خليل، سلطان سعيد، سلطان المهري في الدفاع، عمر سعيد، يعقوب يوسف، خالد البلوشي، محمد عبد الرزاق، سعيد الكعبي، في الوسط، وزايد الحمادي في الهجوم.

وقال راشد عامر المشرف الفني للمنتخب، إن المباراة في شوطها الأول شهدت سيطرة ملحوظة من قبل الأبيض الشاب على مجرياتها وتسيد لاعبو المنتخب اللعب والانتشار وفرضوا طريقة وأسلوب لعبهم على منتخب كوسوفو والذي كان منتخبا منظما ويتمتع بقوة بدنية وفنية لا بأس بها. وأوضح المشرف الفني للأبيض الشاب، أن التجربة الودية عادت بنتائج إيجابية للجهاز الفني ستساعده كثيرا في إصلاح بعض الأخطاء.