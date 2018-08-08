حبيب الفردان يعود إلى بيته الأزرق

المصدر: دبي- علي الظاهري

واصل النصر صفقاته المدوية بعد تعاقد شركة كرة القدم في النادي مع اللاعب حبيب الفردان، لمدة 3 مواسم لتمثيل الفريق الأول في الموسم الجديد. وعاد الفردان (27 عاماً) إلى بيته «قلعة العميد» الأول قادماً من شباب الأهلي دبي بعد انتهاء عقده مع ناديه السابق في نهاية الشهر الماضي.

وسيرتدي اللاعب في الموسم الجديد القميص رقم 10. والتحق الفردان ببعثة العميد في مدينة هورست الهولندية بعد انتهاء مراسم التوقيع التي جرت في مقر نادي النصر بحضور الدكتور حمد الفلاسي المدير التنفيذي لشركة النصر لكرة القدم.

ورحب النصر بلاعبه الجديد بطريقته الخاصة، وذلك بعد أن دوّن عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «قادك الشوق لترتدي الرقم عشرة.. عدت لبيت أزرق وذكرى جميلة وعِشرة.. هنا النصر.. هنا الأمل.. وهنا المجد.. وهنا البشرى».

حرص

ويأتي هذا التعاقد في إطار حرص شركة النصر لكرة القدم على تدعيم صفوف الفريق الأول؛ استعداداً للموسم الجديد، وكان النصر قد تعاقد مع المهاجم الشاب محمد العكبري قادماً من الوحدة، والمدافع محمد مرزوق قادماً من شباب الأهلي- دبي، والحسين صالح قادماً من فريق الإمارات، والمدافع محمد عايض قادماً من نادي الجزيرة. وعلى صعيد المحترفين الأجانب فقد ضم العميد اللاعب البرازيلي يوري ليريو ومواطنه صامويل روزا والنجم الفرنسي يوهان كاباي.

وما زال النصر يدرس جميع الخيارات المطروحة بشأن المحترف الأجنبي الرابع، حيث يتجه الجهاز الفني بقيادة المدرب الصربي إيفان يوفانوفيتش إلى اختيار لاعب يجيد اللعب في مركز الهجوم عوضاً عن المدافع اللبناني جوان العمري الذي رحل عن صفوف الفريق أخيراً، وانتقل إلى ساغان توسو الياباني على سبيل الإعارة. ومن المتوقع أن تشهد الساعات المقبلة مفاجآت جديدة للإعلان عن المحترف الأجنبي الرابع في ظل الأنباء المتداولة حول دخول العميد في خط التفاوض مع عدد من الأسماء الشابة.

تعادل

من جهة أخرى، حسم التعادل اللقاء الودي بين النصر وأوتريخت الهولندي 1-1 بعد أن خطف الأخير هدف التعادل في الوقت القاتل من المباراة التي جرت مساء أول من أمس على استاد جلاجين فارد في معسكر الإعداد الخارجي في هولندا. سجل هدف العميد البرازيلي صاموئيل روزا ليضيف اللاعب الهدف الثاني في رصيده الشخصي بقميص العميد منذ انتقاله إلى صفوف الفريق، حيث تمكن من إحراز أول أهدافه في التجربة الودية الأولى أمام ميتشلين البلجيكي في مدينة ميرلو الهولندية وأضاف الهدف الثاني في الاختبار الهولندي الأخير.

وكان النصر قد خاض مباراتين وديتين في الفترة الماضية من المعسكر كانت الأولى أمام فريق ميتشلين البلجيكي وخسرها 1-3، ثم حقق فوزه في المباراة الودية الثانية على حساب فريق أو اس اس 20 الهولندي بهدف دون رد سجله المهاجم سالم صالح.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ودية أخرى قبل العودة إلى الدولة يوم 15 أغسطس الجاري، إلى جانب مباراة أخرى قبل انطلاق دوري الخليج العربي لمواجهة عجمان في الجولة الأولى يوم 30 نهاية أغسطس الجاري.