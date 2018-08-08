6 أندية تسابق الزمن لحسم الأجنبي الرابع

المصدر: إعداد- علي الظاهري

تسابق 6 فرق في دورينا الزمن لحسم الأجنبي ملف الرابع قبل انطلاق قطار دوري الخليج العربي بعد نحو 20 يوماً، وهي: شباب الأهلي- دبي، النصر، عجمان، واتحاد كلباء، إضافة إلى بني ياس والإمارات اللذين يواصلان رحلة البحث عن لاعبين أجنبيين في كل فريق منهما، حيث يضم «السماوي» حالياً في قائمته صانع الألعاب الكولومبي مايكل أورتيغا والمهاجم الهولندي جورج ليروي، فيما تعاقد الصقور مع الإيفواري بكاري كونيه والغيني أبو بكر سيلا.

ورغم الصفقات المدوية التي أبرمها النصر بعد التعاقد مع عدد من الأسماء الكبيرة سواء على مستوى اللاعبين المواطنين أو الأجانب، وفي مقدمتهم الفرنسي يوهان كاباي القادم من كريستال بالاس والبرازيلي يوري ليريو ومواطنه صاموئيل روزا، إلا أن إدارة العميد حرصت على دراسة جميع الملفات المطروحة بشأن المحترف الرابع والبحث عن اللاعب القادر على تقديم الإضافة في المركز المطلوب الذي غالباً ما سيكون في الهجوم.

ونجحت 8 أندية في إغلاق ملف الأجانب منها الوصل الذي آثر الإبقاء على الثلاثي البرازيلي وهم فابيو دي ليما، وكايو كانيدو، ورونالدو مينديز، واستبدال الأسترالي كاسيرس الذي انتهت إعارته مع «الإمبراطور» ليحل مكانه الوافد البرازيلي الجديد، فينيسيوس دي ليما، قادماً من غريميو البرازيلي، على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، مع أحقية الوصل في شراء اللاعب عقب نهاية الإعارة.

إعادة

وأعاد نادي الجزيرة مهاجمه البرازيلي ليوناردو فيريرا إلى صفوف فريق الكرة بعقد لمدة موسم بعد انتهاء فترة إعارته إلى النصر السعودي، لينضم إلى جانب زملائه في الفريق وهم الغاني سبستيان سياني والكاميروني اسانتي والبرازيلي رومارينهو.

صفقة

ولم يجرِ أصحاب السعادة سوى صفقة واحدة على صعيد الأجانب بالتعاقد مع ليوناردو دا سوزا «26 عاماً» قادماً من الأهلي السعودي ليحل مكان المجري جوجاك الذي رحل بعد نهاية الموسم الماضي، فيما أبقى الوحدة على اللاعبين الآخرين وهما المغربي مراد باتنا، والكوري شانغ ريم.

ارتباط

وأنهى الظفرة ارتباطه بكل لاعبيه الأجانب السابقين، حيث نجح النادي في التعاقد مع البرازيلي دييغو رودريغو والأوروغوياني نيكولاس ميليسي، والبرتغالي جوديس، والمغربي أمين عطوشي، بجانب السوري رأفت مهتدي الذي تعاقد معه قبل عدة أشهر ودخل في خلاف مع ناديه الاتحاد السوري ليفض الاتحاد الدولي «فيفا» القضية لصالح فارس الغربية.

استبدال

واتجهت إدارة شباب الأهلي- دبي، إلى استبدال معظم اللاعبين الأجانب، وحرصت على تدعيم صفوف الفريق بأسماء جديدة أبرزها لاعب الوسط الأرجنتيني ماورو دياز «27 عاماً» قادماً من فريق .أف سي دالاس الأميركي، إلى جانب الإكوادوري جيمي أيوفي، فيما يستمر البرازيلي لوفانور مع الفريق لتتبقى رحلة البحث عن المحترف الأجنبي الرابع.

استكمال

ويسعى عجمان إلى استكمال المحترف الأجنبي الرابع بعد التعاقد مع المهاجم النيجيري ستانلي أوهاويتشي قادماً من فريق القادسية السعودي على سبيل الإعارة لمدة عام بديلاً للبرازيلي اديلسون، إلى جانب تعاقد إدارة النادي مع كل من المغربي عادل هرماش قادماً من الظفرة والبرازيلي فاندر فييرا محترف الشارقة السابق، ليخوض «البرتقالي» الموسم الجديد بوجه جديد في ظل تغيير الرباعي الأجنبي.

تعاقد

وتعاقد نادي دبا الفجيرة مع لاعبين اثنين استعداداً للموسم، وهما المحترف المغربي يحيى جبران «26عاماً» لاعب نادي حسنية أغادير المغربي واللاعب البرازيلي جوليهرام شيتيني «22 عاماً»، قادماً من الباطن السعودي ليغلق «النواخذة» ملف اللاعبين الأجانب الأربعة في ظل استمرار صانع الألعاب إدريس فتوحي، والجناح الأردني ياسين البخيت.

تجهيز

وجهز الفجيرة نفسه للموسم الجديد من خلال استبدال 3 لاعبين أجانب، حيث تعاقد فريق «الذئاب» مع البرازيلي فيرنادو غابرييل قادماً من حتا والجزائري محمد بن يطو والبرازيلي جورجي سيلفا، فيما يواصل الفرنسي عمر كوسوكو مشواره مع الفجيرة.

تمثيل

وسيمثل اتحاد كلباء في الموسم الجديد المحترف الكرواتي أنطونيو بيروسيفتش قادماً من الدوري الهنغاري، إضافة إلى كل من الروماني فلورنتين ماتي والبرازيلي الان سانتوس.

العين يتمسك بلاعبيه

يعتبر فريق العين هو الأكثر استقراراً بعد الإبقاء على لاعبيه وهم الياباني تسوكاسا شيوتاني والبرازيلي كايو لوكاس والسويدي ماركوس بيرغ والمصري حسين الشحات. وتنتظر هذه الأسماء استحقاقات مهمة وهي مونديال الأندية ودوري أبطال آسيا ودوري الخليج العربي وكأس الخليج العربي وكأس صاحب السمو رئيس الدولة وكأس «السوبر» أمام الوحدة، بخلاف المشاركة في البطولة العربية أخيراً.

تيغالي.. عميد الأجانب

بعد تمسك الوحدة بالأرجنتيني سبستيان تيغالي «33 عاماً»، بات اللاعب عميد أجانب دورينا، فضلاً عن تصدره قائمة الهدافين الأجانب في تاريخ الكرة الإماراتية برصيد تجاوز 100 هدف في الموسم الماضي، ليخوض تيجالي تحدٍ جديد مع أصحاب السعادة في الموسم الجديد إلى جانب زملائه في الفريق ليوناردو دا سوزا والمغربي مراد باتنا، والكوري شانغ ريم.