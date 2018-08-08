خالد إسماعيل: قيمة صفقة عموري مبالغ فيها

المصدر: دبي- العوضي النمر

اعتبر خالد إسماعيل لاعب منتخبنا الوطني ونادي النصر الأسبق، أن احتراف لاعب العين عموري في الدوري السعودي خطوة جيدة، خاصة وأنه يحظى بشعبية كبيرة بين جماهير الكرة في المملكة، وأنه قادر على الظهور المتميز، وقال أنا شخصيا من محبي أدائه، وأتمنى له التوفيق في مهمته الجديدة، ولكني أرى أن القيمة المالية للصفقة مبالغ فيها تماماً، مما أوجد شرخاً مع الإعلام السعودي الذي يعارض الصفقة، قبل أن تطأ قدماه أرض المملكة لبدء مهمته.

مفارقة

وأشار خالد إسماعيل إلى أن القيمة السوقية المالية للاعبينا لا تتواكب مع ما يقدمونه من مستوى فني داخل المستطيل الأخضر، وفي اعتقادي أن أقصى قيمة مالية يمكن أن تصرف للاعبين المتميزين في الدوري، يجب ألا تزيد على 500 ألف درهم لأن اللاعبين الذين يصنعون الفارق في صفوف الأندية قليلون للغاية، ومع ذلك تصرف لهم الأندية مرتبات مبالغ فيها تماماً، مما أدى إلى تراكم ديون الأندية، ولعل اندماج ناديي الأهلي والشباب سبب رئيسي لتراكم الديون المالية عليهما، والنادي الوحيد الذي ليست عليه ديون هو نادي النصر.

تشجيع

وأضاف خالد إسماعيل قائلا: قيادتنا تشجع على الاحتراف الخارجي، ولكن للأسف الشديد لا يوجد لدينا لاعب تنطبق عليه مواصفات الاحتراف في أوروبا، ودعونا من الترويج بعروض لبعض لاعبينا فهذا أمر مبالغ فيه تماما، وإذا تواجد لاعب فأنا على ثقة بأن راتب اللاعب لن يزيد على 200 يورو أسبوعيا، ولن يتحمل لاعب المكوث هناك، نظراً لأن الاحتراف هناك جاد وله متطلبات يصعب على لاعبينا الالتزام بها مع كل أسف، لأننا لا نملك محمد صلاح آخر، ولعل تجربته ومثابرته حتى نجح خير مثال.

خراب

ويرى خالد إسماعيل أن كرة الإمارات لم تجن من الاحتراف سوى الخراب، وقال كانت البداية طيبة والمرتبات مقبولة، وكان الطموح أن تصل كرة الإمارات إلى مكانة قارية ودولية كبيرة، ولكن للأسف لم يحقق الجيل المحترف الحالي سوى الفوز ببطولة الخليج، ولم نحقق أي إنجازات قارية، سواء على مستوى المنتخبات أو الأندية، رغم الصرف المالي المتزايد، وكنا ننتظر منه التأهل لمونديال روسيا ولكنه خذل جماهيره، لذلك لا بد من التعامل معه وفق قدرات وإمكانات لاعبيه داخل المستطيل الأخضر.