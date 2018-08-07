الجزيرة يبدأ الاستعداد للنصر السعودي في «أبطال العرب»

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وصلت بعثة فريق كرة القدم الأول بنادي الجزيرة إلى العاصمة أبوظبي ليلة أول من أمس، مختتماً معسكره الإعدادي للموسم الجديد، هولندا، الذي دام 21 يوماً، وسيدشن الفريق تدريباته غداً استعداداً لمواجهة النصر السعودي 13 أغسطس الجاري في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال.

وأقام الجزيرة معسكراً تدريبياً ناجحاً في هولندا كان بمثابة المرحلة الثانية من البرنامج الإعدادي الموضوع من قبل الجهاز الفني والإداري لمنافسات الموسم المقبل، حيث اقتصرت المرحلة الأولى على الفحوصات الطبية في مقر النادي في أبوظبي. وأخضع المدير الفني للفريق الهولندي مارسيل كايزر، اللاعبين لتدريبات يومية مكثفة خلال المعسكر، هدف بها إلى رفع درجات اللياقة البدنية والذهنية ومعدلات الانسجام إلى أعلى مستوياتها.

وخاض الجزيرة في هولندا خمس مباريات ودية قوية شارك فيها جميع اللاعبين الموجودين في المعسكر بهدف منح فرصة اللعب لجميع العناصر تمهيداً لاختيار القائمة التي ستخوض المباريات التنافسية في جميع البطولات التي يشارك فيها الفريق، ففاز الجزيرة في المباراة الأولى على حساب فريق «إي في في» من الدرجة الثانية بثلاثة أهداف دون مقابل، ثم انتصر على «رودا كيركراده» من الدرجة الأولى بهدف، وتعرض للخسارة أمام «سبارتا روتردام» من الدرجة الأولى بهدف مقابل خمسة، قبل أن يتعادل مع «إف سي آيندهوفن» بهدفين لكل، ثم تعادل مجدداً في الودية الأخيرة أمام «دي غرافشاب» من الدوري الممتاز بهدف لكل.

غياب

ولم يشارك الخماسي عبد الرحمن العامري، وخليفة الحمادي، ومحمد العطاس، وأحمد ربيع، وزايد العامري في الوديات الثلاث الأخيرة بداعي استدعائهم لمعسكر المنتخب الإماراتي الأولمبي الذي يستعد لخوض منافسات دورة الألعاب الآسيوية، فيما تغّيب عن الوديتين الأخيرتين كلٌ من علي خصيف، وعلي مبخوت اللذين انضما لتجمع المنتخب الأول في النمسا ضمن تحضيراته لنهائيات كأس أمم آسيا 2019.