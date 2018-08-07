أبيض الناشئات يختتم معسكر سلوفينيا بنجاح

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أنهى المنتخب الوطني للناشئات تحت 16 سنة، بنجاح معسكره الخارجي في سلوفينيا، ضمن استعداداته لاستحقاقه المقبل في التصفيات الآسيوية، التي ستستضيفها بنغلاديش سبتمبر المقبل.

وقالت حورية الطاهري مدربة منتخب الناشئات، مجموعة من النتائج الإيجابية استطعنا كوننا جهازاً فنياً وإدارياً الخروج بها من المعسكر الخارجي في سلوفينيا، حيث رصدنا العديد من النقاط الإيجابية والتي سنعمل على تعزيزيها وتقويتها، وتلافي النقاط السلبية التي رصدناها كذلك من خلال التجمع الداخلي.

وكانت قرعة التصفيات التي أجريت أواخر شهر مايو الماضي، قد أوقعت منتخبنا الوطني ضمن المجموعة السادسة، مع منتخبات بنغلاديش «الدولة المستضيفة للمجموعة»، وفيتنام، البحرين، ولبنـــان.