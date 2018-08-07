كلباء يواصل تحضيراته للموسم الجديد

المصدر: متابعة - علي الظاهري

خسر الفريق الأول لكرة القدم في نادي اتحاد كلباء التجربة الودية الأولى أمام فريق الشباب السعودي 1-2، التي أقيمت ضمن معسكر الإعداد الخارجي للنمور في سلوفينيا. سجل لكلباء المدافع يعقوب حسن، فيما جاءت أهداف الشباب بتوقيع اللاعب ناصر الشمراني، وجمال بن العمري. ويستأنف الفريق تدريباته استعداداً للمرحلة المقبلة، التي سيخوض خلالها مباريات ودية أخرى .

ويتطلع اتحاد كلباء تحت إشراف الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا إلى استثمار التجارب الودية المقبلة للوصول إلى الجاهزية المطلوبة قبل العودة إلى الدولة يوم 18 أغسطس الجاري، ويطمح المدرب البرازيلي إلى قيادة كتيبة النمور لحصد أفضل النتائج بعد العودة حديثاً إلى دوري الخليج العربي .