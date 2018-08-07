منتخبنا يستعد بالتقنيات الحديثة في النمسا

المصدر: سالزبورغ - البيان الرياضي

يواصل منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم سلسلة تدريباته اليومية بمعسكره الخارجي المقام حالياً في مدينة سالزبروغ النمساوية في إطار تحضيراته لنهائيات كأس آسيا التي ستنطلق اعتباراً من الخامس من شهر يناير المقبل بمشاركة 24 منتخباً آسيوياً.

وحرص الجهاز الفني لمنتخبنا الوطني بقيادة ألبيرتو زاكيروني على وضع برنامج يتناسب مع الفترة الحالية التي تأتي قبل انطلاق الموسم الكروي الجديد، حيث ركز على الجوانب البدنية بهدف رفع معدل اللياقة البدنية لدى اللاعبين، إلى جانب التركيز كذلك على الجوانب الفنية والخططية، وذلك من خلال الحصص التدريبية اليومية التي تُقام على فترتين صباحية ومسائية على أحد الملاعب الفرعية المخصصة لمنتخبنا في سالزبورغ.

ويرصد الجهاز الفني للأبيض الحالة البدنية والفيزيولوجية للاعبين أثناء التدريبات اليومية باستخدام أحدث الأجهزة، حيث يرتدي اللاعبون خلال فترة اختبارات اللياقة البدنية أقنعة خاصة تزيد من نسبة الأوكسجين، إضافة إلى ارتداء حزام يقوم بإرسال إشارات يلتقطها جهاز يمسك به مدرب اللياقة لمتابعة وتحليل تحركات اللاعب وقياس الأداء البدني، ورصد معدل حرارة أجسامهم ومعدل التنفس وقياس نبضات القلب.

مساعدة

وتساعد هذه التقنية الحديثة الجهاز الفني على القياس والتحكم في حمل وشدة التدريبات بالنسبة لكل لاعب، وتسهم التقنية بصورة فعالة في تجنب الإصابات التي يكون سببها الإرهاق.

كما يقوم الجهاز الفني بتصوير التدريبات كاملة بواسطة طائرة DRONE بهدف رصد كل تحركات اللاعبين خلال الحصص التدريبية ومعرفة نقاط القوة والضعف، مما يتيح للجهاز الفني الاطلاع على كل ما يدور في الحصص التدريبية وتعريفه للاعبين خلال المحاضرات النظرية.

ويشارك في تدريبات الأبيض 24 لاعباً هم: فهد محمد الظنحاني، خالد عيسى، خالد السناني، مهند سالم العنزي، محمد أحمد غريب، إسماعيل أحمد، محمد مرزوق المطروشي، محمود خميس الحمادي، محمد برغش المنهالي، الحسن صالح، خليفة مبارك غانم، وليد عباس مراد، بندر محمد الأحبابي، أحمد برمان علي، خميس إسماعيل خميس، علي حسن سالمين، سيف راشد ناصر، ريان يسلم، عامر عبد الرحمن، ماجد حسن الأحمدي، إسماعيل سالم الحمادي، علي أحمد مبخوت، أحمد خليل الجنيبي وسعيد جاسم صالح.

تجربة

ويستعد منتخبنا لخوض تجربة ودية يوم غد الأربعاء مع أحد الفرق النمساوية في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني للوقوف على مستوى الحالة البدنية والفنية للاعبين، وتطبيق بعض الخطط التي تم التدرب عليها طوال الأيام الماضية.

من جهته أشاد عبد الله صالح مشرف منتخبنا الوطني، بعطاء اللاعبين والتزامهم بالبرنامج الذي تم وضعه من قبل الجهاز الفني خلال فترة المعسكر الذي يتضمن تدريبات صباحية ومسائية ومحاضرات نظرية وفيديو إلى جانب خوض عدد من التجارب الودية، مشيراً إلى أن اللاعبين يؤدون تدريباتهم اليومية بمعنويات عالية، وهو الأمر الذي يبشر بالخير، كما أشاد صالح بتعاون الأندية وحرصهم على دعم المنتخب وإرسال لاعبيهم بالوقت المحدد.

وأشار مشرف المنتخب إلى أن المعسكر الحالي الذي سيستمر حتى التاسع عشر من أغسطس الحالي يعتبر من أهم محطات الإعداد لنهائيات كأس آسيا كونه الأول ضمن سلسلة المعسكرات التي تم وضعها من قبل الجهاز الفني، وذلك بالتنسيق مع لجنة المنتخبات الوطنية باتحاد الكرة. ودعا عبد الله صالح الجميع للوقوف خلف المنتخب ودعمه وبث روح الحماس لدى اللاعبين خلال الفترة المقبلة من أجل الوصول للهدف الذي ينشده الجميع.