5 إجراءات تجنب بني ياس الهبوط

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

وضعت إدارة شركة بني ياس لكرة القدم 5 إجراءات لتجنب سيناريو الهبوط مجدداً، وهي تخوض تحدياً صعباً للموسم الجديد، لتلاشي سيناريو الهبوط المفاجئ موسم 2017 إلى دوري الدرجة الأولى، وشبح هذا الهبوط ما زال عالقاً بأذهان مسؤولي النادي، بالرغم من نجاح الفريق الأول وتأهله مباشرة من دوري الدرجة الأولى، ولكن المسؤوليات الملقاة على عاتقهم، بالظهور بشكل جيد بين الكبار، وعودة بني ياس إلى مكانه الطبيعي في دوري المحترفين، جعلتهم يعملون في صمت خلال الثلاثة أشهر الماضية، بضم لاعبين جدد، أو بتجديد عقود لاعبي الفريق الحاليين، بغرض الاستقرار الفني، وبعيداً عن المغامرة غير المحسوبة، «البيان الرياضي» يرصد صفقات النادي وأهم ملامح خطة الإدارة والتي يترأسها الدكتور سالم جريب الحارثي رئيس شركة كرة القدم وأعضاء مجلس الإدارة.

1استهل السماوي الميركاتو الصيفي بإسناد مهمة الفريق إلى المدير الفني الكرواتي كرونسلاف، بديلاً عن المدرب الصربي غوران والأخير استطاع أن ينتشل الفريق من دوري الدرجة الأولى ويضعه بين الكبار في المحترفين، وقد رأت الإدارة تغيير غوران، بدافع أنه لا يناسب المرحلة الجديدة للسماوي، وتعاقدت مع الكرواتي كرونسلاف ليدشن السماوي المرحلة الأولى في خارطة دعم وتقوية فريق الكرة.

2اتبعت الإدارة نهج الاستقرار للفريق وقامت بتجديد عدد من عقود اللاعبين المواطنين المنتهية، وذلك بغرض الاستفادة الفنية فقد جددت عقدي أصحاب الخبرة، يوسف جابر «كابتن الفريق» حبوش صالح لاعب دولي سابق وصانع ألعاب مميز بالإضافة إلى اللاعبين الشباب المهاجم سهيل النوبي، والمدافعين حسن المحرمي، مبارك المنصوري، وعبدالسلام محمد، والحارس محمد خلف.

3أجرت الإدارة سلسلة تعاقدات على مستوى المواطنين، بالتعاقد مع أحمد الشامسي قادماً من الوصل، بالإضافة إلى ضم المهاجم أحمد مال الله قادماً من الإمارات، وفواز عوانة من النصر، واللاعبان ليسا جديدين على الفريق بل سبق لهما أن دافعا عن شعار بني ياس، وكانا إحدى أبرز الأوراق، وخصوصاً فواز عوانة لاعب الوسط، فهو ابن النادي وخاض 139 مباراة مع الفريق في مواسم عديدة بدءاً من ترقيته من المراحل السنية إلى الفريق الأول، بالإضافة إلى لاعب الارتكاز سالم علي قادماً من الجزيرة.

4تعاقد بني ياس مع المحترفين الأجنبيين الكولومبي صانع الألعاب مايكل أورتيغا، والمهاجم، الهولندي جورج ليروي قادماً من نادي ملبورن الأسترالي، ويسابق الزمن في التعاقد مع محترفين أجنبيين ليكمل عقد الأربعة أجانب.

5يقيم الفريق معسكره الخارجي الإعدادي للموسم الجديد في هولندا ووضعت الإدارة 6 مباريات ودية، أجرى منها 3 وديات أمام فيتزي الهولندي وفاز 1 - 0 وسجل الهدف المهاجم الشاب سهيل النوبي، كما التقى في التجربة الودية الثانية أمام الاتفاق السعودي وفاز الأخير 2- 0، والتقى فريق دي اف سي وفاز السماوي 2- 1.

وضمت قائمة المعسكر 30 لاعباً: يوسف جابر محمد خلف حبوش صالح فيصل الخديم أحمد دادا فواز عوانة أحمد حبوش عبدالسلام محمد حمد الأحبابي مبارك المنصوري سهيل النوبي حسن المحرمي خالد العطاس أحمد مال الله، أحمد محمد خالد عبدالرحمن مايكل أورتيغا، جورج ليروي أحمد الشامسي يوسف حزام خليل الحوسني طلال عبدالجليل علي عوانة حمدان المحرمي نهيان المنهالي عبدالله حسن فهد الظنحاني عبدالله المرزوقي عبدالعزيز حمد. وكما كان مقرراً سيلعب الفريق ست مباريات ودية خلال معسكره الخارجي على أن يعود بعد ذلك مباشرةً إلى أرض الوطن بتاريخ 12 أغسطس.