الظفرة يلتقي الفجيرة اليوم

المصدر: متابعة - محمد محسن

يلتقي فريقا الكرة بنادي الظفرة والفجيرة اليوم، ضمن معسكره الإعدادي بمدينة بيرغ الألمانية، وكان فارس الغربية قد التقى قبل يومين الاتحاد السعودي، وحقق تعادلاً إيجابياً 1-1، ويخوض الودية الثالثة أمام دوتشلاند الألماني 10 أغسطس الجاري، ثم يختتم تجاربه الودية بلقاء المنتخب الأولمبي الكويتي 16 من الشهر نفسه قبل العودة إلى الدولة 18 الشهر الجاري.

ويهدف الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش من الودية الثانية إلى تجريب اللاعبين الشباب وأصحاب الخبرات، والتعرف على مواطن القوة والضعف لدى الفريق.ويغيب 5 لاعبين من تشكيلة فريق الظفرة في مباراة اليوم من بينهم الحارس خالد السناني وخالد باوزير لانضمامهما للمنتخب الوطني.