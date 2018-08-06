البرازيلي ليوناردو وحداوي لموسمين

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

أعلنت شركة الوحدة لكرة القدم عن تعاقدها مع البرازيلي ليوناردو دا سيلفا لمدة موسمين واجتاز اللاعب الفحص الطبي ووقع على العقد في مقر النادي بعد اجتياز الفحص الطبي.. ومن المتوقع انضمامه الى تدريبات الفريق فور الوصول من المعسكر الخارجي بالنمسا 11 اغسطس الجاري.

وأكمل دا سوزا عقد الأجانب الأربعة في الفريق، بوجود الأرجنتيني سبستيان تيجالي، المغربي مراد باتنا، والكوري شانج ريم.

ويلعب سوزا كجناح ويجيد صناعة اللعب، وسبق له اللعب بين صفوف فريقي أنزهي ماخاشكالا الروسي، و بارتيزان بيوجراد الصربي.

من جانبه تمنى احمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم التوفيق للاعب في مهمته الاحترافية الجديدة.