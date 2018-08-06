اتحاد الكرة ينظّم ورشة «التراسل الإلكتروني»

المصدر: دبي- البيان الرياضي

عقدت إدارة الخدمات الذكية في اتحاد الكرة، صباح أمس، ورشة عمل عن نظام التراسل الإلكتروني لإداريي أندية الدولة بمقر الاتحاد بالخوانيج في دبي، للوقوف على التحديثات الجديدة للنظام.

افتتح الورشة إبراهيم النمر الأمين العام المساعد للشؤون الفنية، بحضور أحمد بهادر مدير إدارة الخدمات الذكية، ورحب النمر بتفاعل الأندية مع هذه الورشة التقنية التنشيطية والتي تأتي ضمن خطة الاستعداد والتحضير لاستقبال الموسم الرياضي الجديد 2018 - 2019.

مشيراً إلى أهمية التفاعل مع مثل هذه الورش التي تعنى بتسهيل التواصل بين الاتحاد والأندية. من جهته، قال أحمد بهادر مدير إدارة الخدمات الذكية، إن ورشة العمل ، استهدفت شرح أهم التعديلات والتحديثات التي أدخلت على النظام في مجال تبادل المراسلات بين اتحاد الكرة والأندية.