«الملك» يختبر قوته أمام التعاون السعودي اليوم

المصدر: متابعة- علي الظاهري

يختبر فريق الشارقة قوته اليوم في ثالثة تجاربه الودية أمام التعاون السعودي في الساعة 6 مساءً بتوقيت أمستردام «الثامنة مساءً بتوقيت الإمارات» ضمن المرحلة الثانية من معسكر الإعداد الخارجي في مدينة ايندهوفن الهولندية.

وأكد المدرب عبدالعزيز العنبري أن فريق الشارقة يتطلع إلى تحقيق مركز أفضل بعد إحراز المركز السادس على لائحة جدول الترتيب العام لدوري الخليج العربي في الموسم الماضي، مشدداً على ضرورة خروج الملك بمستوى أقوى من الموسم السابق.

وأضاف العنبري في تصريحات لقناة الشارقة الرياضية، إن هدف الوصول إلى مركز أعلى يتطلب مجهودا كبيرا ومضاعفا من مختلف الأطراف بمن فيهم الجهازان الفني والإداري، إضافة إلى اللاعبين، مؤكداً ثقته بالجميع لبلوغ أعلى المراتب. وأوضح العنبري أنهم ماضون نحو تحقيق النتائج الإيجابية وفق سياسة واستراتيجية النادي التي تحتم العمل بواقعية لتحقيق مردود أفضل يلبي طموحات وتطلعات جميع محبي الملك.

من جهته، قال عبدالعزيز محمد مدير الفريق، إن الشارقة يستعد لتحقيق مركز جيد عبر الإعداد في المعسكر الخارجي، معرباً عن ثقته في تحقيق الملك في الموسم الجديد كرة جميلة تقودهم إلى إحراز مراكز متقدمة.

تغييرات

من جهة أخرى، أكد عيسى هلال الحزامي أمين عام مجلس الشارقة الرياضي، أن استاد الشارقة يشهد تغييرات شبه جذرية، استعداداً لاستضافة جانب من منافسات كأس أمم آسيا 2019، وكانت البداية من المنصة الرئيسية والتي يطلق عليها المقصورة الأميرية أو الملكية وتم تصميمها وفق أعلى المعايير الحديثة، إضافة إلى منصتين، إحداهما مخصصة لكبار الشخصيات VVIP تحتوي على 200 مقعد، ومنصة أخرى لكبار الشخصيات VIP تضم 150 مقعد، كما تم إنشاء مبنى من طابقين أرضي وعلوي خاص بالخدمات الإعلامية، إلى جانب زيادة السعة الاستيعابية للمدرج بإضافة 2500 مقعد، مشيراً إلى أن إنارة الملعب في السابق كانت 1500 شمعة إضاءة «لكس» لتصبح بقوة 2500 «لكس» بعد أعمال التطوير.

إضافات

بدوره، أكد محسن مصبح رئيس مجلس إدارة شركة الشارقة لكرة القدم، أن الملاعب المستضيفة لنهائيات كأس أمم آسيا 2019 شهدت إضافات جديدة وجميلة من بينها استاد نادي الشارقة، مضيفاً أن جميع فرق العمل حرصت على تجهيز الملاعب ومن ضمنها ملاعب التدريب للفرق المشاركة.

واستعاد رئيس مجلس إدارة شركة الكرة في الشارقة، ذكريات مشاركته مع منتخبنا الوطني في البطولة عام 1996 وخسارة اللقب الآسيوي آنذاك لصالح المنتخب السعودي الشقيق بعد أن كان الأبيض قاب قوسين أو أدنى قريباً من تحقيق اللقب القاري في النهائي، متمنياً التوفيق لمنتخبنا في النسخة المقبلة التي تستضيفها الإمارات.

برنامج

في سياق آخر، كشف عبدالمجيد النمر مدرب فريق رديف الشارقة عن برنامج فريقه الإعدادي للموسم الجديد، حيث من المنتظر أن ينتظم الفريق في معسكر داخلي مغلق بفندق شيراتون الشارقة في الفترة من 5 إلى 19 أغسطس الجاري مع تدريبات صباحية ومسائية لرفع مستوى اللياقة وتجهيز اللاعبين لموسم طويل.

موضحاً أن برنامج المباريات الودية خلال فترة المعسكر والتي يستهلها الفريق بلقاء رديف الحمرية يوم 9 أغسطس على ملعب الشارقة ثم ينتقل بعدها الفريق ليلاقي دبا على أرضه يوم 13 أغسطس ويختتم مباريات المعسكر بلقاء عجمان بإستاد الشارقة يوم 18 أغسطس وينتهي المعسكر يوم 19 أغسطس لعطلة عيد الأضحى المبارك، ويعود الفريق ليختتم ودياته بلقاء شباب الأهلي-دبي بملعبه بدبي بعد 4 أيام من نهاية عطلة العيد وتكون المباراة الأخيرة قبل بداية الدوري يوم 31 أغسطس.