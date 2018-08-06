الظفرة يتعادل مع الاتحاد السعودي في الودية الأولى

المصدر: أبوظبي - محمد محسن

حقق فريق الكرة بنادي الظفرة تعادلاً إيجابياً أول من أمس، أمام الاتحاد السعودي في معسكره بمدينة ببيرغ الألمانية، وسيخوض الفريق 3 مباريات ودية لاحقة وسيلتقي شقيقه الفجيرة غداً الثلاثاء، على أن يواجهه دوتشلاند الألماني 10 أغسطس الجاري، ثم يختتم تجاربه الودية بلقاء المنتخب الأولمبي الكويتي 16 من الشهر نفسه قبل العودة إلى الدولة 18 الشهر الجاري.

وأراد الجهاز الفني بقيادة الصربي فوك رازوفيتش من ودية الاتحاد السعودي، تجريب عدد من الشباب، بجانب اللاعبين أصحاب الخبرات، وبدأ بتشكيلة مكونة من زايد الحمادي في حراسة المرمى وأمامه كل من سلطان السويدي وعبد الرحمن يوسف وأمين عطوشي وحمد المرزوقي، وفي الوسط خالد الدرمكي، خالد بطي، نيكولاس، ميليسي.

وفي الهجوم: ديغو وهيلدر، سهيل المنصوري. وخاض الظفرة المباراة بأفضلية أتاحت له التقدم في الدقيقة 20 عن طريق سهيل المنصوري وتمكن الاتحاد من معادلة النتيجة ق43 من ضربة ثابته عن طريق كارتينو، وفي الشوط الثاني بدأ الظفرة دون تغيير يذكر وكذلك الاتحاد.

وبعد مرور ربع ساعة أجرى مدرب الظفرة تغييرات بدخول بدر العطاس بدلاً عن خالد الدرمكي ثم أجرى المدرب مجموعة تغييرات متتالية بعد هذا التغيير لإتاحة الفرصة لجميع اللاعبين ليدخل كل من سعيد الكثيري وعبدالله الصيعري وعبدالله سلطان وسهيل الحربي وحمد حبيب وحميد المسماري وخلف الحوسني بدلاً عن حمد المرزوقي وهيلدر وميليسي وزايد الحمادي وديغو وسهيل المنصوري وأمين العطوشي.