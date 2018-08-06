زوران: تركيز العين على بطولة «السوبر»

المصدر: زغرب - البيان الرياضي

أكد الكرواتي، زوران ماميتش مدرب العين أن تركيز فريقه الآن على بطولة «السوبر الإماراتي»، بعد نهاية مشواره في بطولة كأس العرب للأندية الأبطال برغم فوزه بهدف نظيف على وفاق سطيف الجزائري في لقاء الإياب الذي جرى أول من أمس بالعاصمة الكرواتية زغرب ليتأهل الفريق الجزائري بمجموع المباراتين بعد فوزه في لقاء الذهاب بهدفين لهدف، وقدم الزعيم العيناوي مردوداً فنياً متميزاً خلال المباراة الأخيرة.

حيث هيمن على مجريات اللعب وترجم أفضليته بهدف رائع سجله المخضرم إبراهيم دياكيه غير أنه لم يكن كافياً ليتابع مشواره في المسابقة العربية، في المؤتمر الصحفي بعد نهاية المباراة: قدمنا مردوداً جيداً وحققنا الفوز في مواجهة الإياب، ولكننا للأسف لم نتمكن من التأهل إلى الدور ثمن النهائي، بيد أنني سعيد جداً بأداء لاعبي والمستوى الذي ظهروا عليه خلال المباراة.

وأكمل: التحضيرات لبداية الموسم الجديد تمضي بالصورة المطلوبة وأمامنا نحو ثلاثة أسابيع لبداية أول مواجهة رسمية محلية في التحدي على لقب «السوبر» وقياساً بالمستوى الذي ظهرنا عليه في مباراتي الذهاب والإياب أمام الفريق الجزائري، والتي تتخلل مرحلة الإعداد للموسم الجديد أعتقد أن وضع الفريق مطمئن جداً.

مؤشر

وزاد: بالإضافة للأداء الجيد والصورة الممتازة التي بدا عليها فريقي، شخصياً سعيد جداً بعدم تعرض أي لاعب من الفريق في المواجهتين القويتين للإصابة و90% من لاعبي العين لعبوا مباريات كاملة خلال فترة الإعداد الوجيزة التي تخللت مرحلة الإعداد للموسم، الأمر الذي أعتبره مؤشرا جيدا والتدريبات تمضي بصورة ممتازة، والمؤكد أننا سنضاعف من جهودنا خلال الفترة المقبلة لبلوغ أعلى درجات الجاهزية.

وأضاف: كما أتمنى أن يتابع لاعبو الفريق «الدوليون» تحضيراتهم بقوة حتى يصل الجميع إلى أفضل درجة من الجهوزية قبل مباراة «السوبر»، خصوصاً وأنهم سينضمون إلى الفريق قبل بضعة أيام من تلك المباراة المهمة والمقررة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي بجمهورية مصر العربية.

تأكيد

من ناحيته أكد المغربي، رشيد الطوسي، مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري، معرفته الجيدة بإمكانيات العين ومقدرته على العودة القوية، موضحاً: حذرت على لاعبي فريقي خلال الاجتماع الفني الذي سبق المباراة من ردة فعل العين الإماراتي وأسلوبه المميز في لعب كرة القدم الجماعية السريعة.

وقال: أود أن أشيد بأداء لاعبي فريقي والروح القتالية التي ظهروا عليها خلال المواجهة، والتي تعتبر واحدة من أصعب المباريات التي خاضها فريقي منذ بداية الموسم الحالي، إذ بدا عامل الإرهاق واضحاً على اللاعبين خلال الشوط الأول، لأنه ليس من الممكن أن يخوض الفريق ثلاث مباريات متتالية بنفس الإيقاع.

وأكدت على الجميع إغلاق المساحات أمام لاعبي العين الذين أظهروا رغبة هجومية كبيرة منذ بداية المواجهة حتى تمكنوا من إحراز هدف الفوز مستغلين هفوة دفاعية واضحة من اللاعب المعني بتغطية المهاجم إبراهيم دياكيه.

وأردف: أعتقد أن التأهل على حساب العين أحد عمالقة كرة القدم الآسيوية يمنحنا الدافع القوي للاستمرار في هذه المسابقة القوية والوصول إلى أبعد نقطة فيها، لأنه عندما تواجه فريقاً يضم 9 من اللاعبين الدوليين، بالإضافة إلى المهاجم السويدي ماركوس بيرغ فتأكد بأنك أمام فريق قوي ويمتلك المقدرة على صناعة الفرق في أي لحظة.

واختتم حديثه قائلاً: أهنئ جماهير نادي وفاق سطيف والكرة الجزائرية قاطبة على التأهل، وأتمنى أن يكون هذا الموسم استثنائياً على الصعيدين المحلي والخارجي.