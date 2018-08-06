قرعة أغلى الكؤوس أول سبتمبر في العين

المصدر: دبي- العوضي النمر

علم «البيان الرياضي» أن لجنة المسابقات في اتحاد الكرة أوصت بإقامة قرعة دور الـ 16 لمسابقة كأس صاحب السمو رئيس الدولة يوم الأول من سبتمبر المقبل في جامعة العين، على هامش الحفل السنوي الذي سيتم خلاله تكريم الفرق الأبطال واللاعبين والمدربين والإداريين المتميزين في الموسم الماضي، وذلك بحضور رئيس اتحاد الكرة المهندس مروان بن غليطة ونائبه عبدالله ناصر الجنيبي وعدد من القيادات الرياضية في الدولة.

وأوصت المسابقات بالاستمرار في تطبيق تجربة قرعة لكل دور من أدوار مسابقة الكأس ، وسيتم توجيه الدعوة لأوائل الثانوية العامة لحضور مراسم القرعة كنوع من التقدير والتكريم لهم. وستقام منافسات دور الـ16 في ديسمبر المقبل ودور الثمانية عقب نهائيات آسيا.