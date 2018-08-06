اليماحي: ننتظر موافقة تشريعي «فيفا» على «الفيديو»

المصدر: دبي- العوضي النمر

كشف محمد اليماحي رئيس لجنة الحكام في اتحاد الكرة، النقاب عن قيام اللجنة بوضع اللمسات الأخيرة على ملف تقنية الفيديو؛ تمهيداً لإرساله إلى المجلس التشريعي المختص بالموضوع في الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، لدراسته واعتماده تمهيداً للتطبيق الرسمي للتقنية خلال الموسم المقبل في المسابقات المحلية، على غرار التطبيق في معظم فترات الموسم الماضي، قبل أن يتم إيقافه لنيل الاعتماد الرسمي.

زيارة «التشريعي»

وقال رئيس لجنة الحكام: إن الملف سيتم إرساله خلال أغسطس الجاري، وبعد خضوعه للدراسة سيقوم وفد من المجلس التشريعي بالحضور إلى الإمارات للوقوف على جاهزية اتحاد الكرة للتطبيق، وأن كل ما ورد في ملعب الاعتماد جاهز تماماً على أرض الواقع، وأضاف اليماحي قائلاً: إننا بذلنا جهداً كبيراً في سبيل إعداد الملف والذي يحتوي على تفاصيل عديدة، منها موافقات الأندية المعنية وتوفير برامج متعددة لقضاة الملاعب الذين سيتولون التطبيق الميداني، وكذلك التعاقد مع شركة معتمدة من «فيفا» لتولي عملية التقنية الخاصة بالتطبيق، والعديد من المتطلبات الأخرى الجاري الانتهاء منها.

جهوزية

وعن مدى تطبيق تقنية الفيديو مع بداية انطلاقة دوري الخليج العربي في نهاية أغسطس الجاري، يقول محمد اليماحي: إننا جاهزون للتطبيق الميداني، ولكن هذا يتوقف على اعتماد المجلس التشريعي للملف المقدم لها من قبل اتحاد الكرة، ونحن نسعى جاهدين إلى تطبيق التقنية خلال انطلاقة الدوري لتوفير مزيد من العدالة للفرق المشاركة في الدوري.

وحول استعدادات الحكام للموسم الجديد يقول محمد اليماحي: نحن ندرك قوة وصعوبة الدوري المقبل في ظل ارتفاع عدد الفرق المشاركة إلى 14 نادياً، ولذلك تأتي استعدادات الحكام قوية من خلال معسكرهم الحالي في ألمانيا، حيث يبذلون قصار جهدهم في التدريبات، مع التركيز العالي والالتزام التام؛ بهدف الوصول إلى الجاهزية المطلوبة والاستعداد التام قبل بداية الموسم.

وأضاف رئيس لجنة الحكام قائلاً: إن القائمين على المعسكر بدؤوا بشكل مباشر بتطبيق البرنامج من صباح اليوم التالي من الوصول بتدريبات بدنية في ملاعب التدريب للبدء في رفع معدل اللياقة البدنية للحكام مع تنظيم محاضرات نظرية بحضور نخبة من المحاضرين الدوليين، ويتم خلالها شرح التعديلات الجديدة على قانون اللعبة للوصول إلى أفضل جاهزية بدنية وفنية وذهنية للحكام.

نخبة

وعن مدى توافر فرص الاستعانة بحكام من خارج الدولة في إدارة مباريات الدوري يقول محمد اليماحي: الإمارات تملك نخبة متميزة من قضاة الملاعب يعتبرون الأفضل في المنطقة، ليس بشهادتنا نحن والتي تعتبر شهادة مجروحة بل بشهادة الخبراء والمختصين في الاتحادين الدولي والآسيوي، ويكفي القول إن كثيراً من الدول المحيطة بنا استعانت بحكامنا خلال الفترات الماضية في إدارة منافسات مسابقاتهم المحلية، ومستعدون دائماً لتلبية طلب أي اتحاد خارج الدولة وتسهيل مهمة كوادرنا لإدارة تلك المسابقات، وقد رأينا من الصعب استقدام حكام أقل خبرة من كوادرنا في إدارة مسابقاتنا المحلية.

تحدٍ

وقال محمد اليماحي: إن الموسم المقبل يعتبر تحدياً لكوادرنا التحكيمية في ظل زيادة عدد الفرق المشاركة، كما أن تواجد طاقم تحكيم إماراتي بالكامل في مونديال روسيا الأخير يزيد من مسؤولية كوادرنا خلال الموسم المقبل، ونحن على ثقة أن الحكام سوف يظهرون بمستوى متميز للغاية مع انطلاقة المنافسات المحلية، في ظل وجود دعم كامل من اتحاد الكرة والأندية المشاركة في مختلف المسابقات.

اتفاق

تم الاتفاق خلال الفترة الماضية على منح الثقة للمدير الفني ستيف بنيت للاستمرار في مهمته، مع السعي لتعيين مساعد له لتولي بعض الأعباء في ظل الطموحات الكبيرة للارتقاء بعمل بمستوى قضاة الملاعب.