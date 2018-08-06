عجمان يكسب خورفكان في المجر

المصدر: متابعة - ياسر قاسم

حقق عجمان الفوز على خورفكان أمس 3-1 في رابع تجارب «البرتقالي» في معسكره الخارجي بالمجر، والذي تزامن مع معسكر خورفكان أحد أندية الدرجة الأولى، ودفع المدير الفني لعجمان أيمن الرمادي بتشكيلة غلب عليها لاعبو الصف الثاني في المباراة ومعهم المحترف النيجيري ستانلي بعد ساعات قليلة من لحاقه بالفريق في المجر، ونجح ستانلي في تسجيل هدفين فيما سجل زميله المدافع محمد شاكر هدفاً.

ويختتم عجمان تجاربه في معسكر المجر غداً أمام أحد الفرق المجرية ليعود الفريق إلى الدولة الأربعاء المقبل، ليستكمل إعداده بملعبه قبل خوض دوري الخليج العربي.