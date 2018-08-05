تقنية الفيديو تغيب عن كأس آسيا «الإمارات 2019»

المصدر: دبي- االعوضي النمر

علم «البيان الرياضي» من مصادر مسؤولة أن تقنية حكم الفيديو لن تطبق في بطولة كأس آسيا المقرر إقامتها في الإمارات خلال يناير المقبل، على الرغم من نجاح التقنية في مونديال روسيا، حيث سيكتفي الاتحاد الآسيوي بتطبيق الحكم الإضافي لتعزيز دور التحكيم خلال مباريات البطولة.

ويقيم الاتحاد الآسيوي ورشة عمل للحكام المرشحين لإدارة منافسات كأس آسيا خلال الفترة من 6 إلى 16 من أغسطس الجاري في العاصمة الماليزية كوالالمبور، يشارك فيها من الإمارات الطاقم المونديالي المكون من محمد عبد الله ومحمد أحمد يوسف وحسن المهري ومعهم الدكتور عمار الجنيبي، حيث سيتم التركيز على تعزيز دور الحكم الإضافي، وإلقاء العديد من المحاضرات النظرية والعملية المتعلقة بقانون اللعبة

وكان الاتحاد الدولي طبق فكرة حكم الفيديو في مونديال روسيا، حيث تمت مراجعة 335 لقطة كانت 95 % منها قرارات تحكيمية صحيحة، ما ساهم في تقليل أخطاء الحكام وإنصاف المنتخبات.