الزعيم يودّع كأس العرب

المصدر: متابعة ــ طلحة عبدالله

ودّع العين بطولة كأس العرب للأندية الأبطال رغم فوزه 1-0 على وفاق سطيف الجزائري سجله اللاعب إبراهيم دياكي في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول من المباراة التي جرت بين الفريقين مساء أمس، على ملعب استاد ماكسيمير في زغرب، لحساب إياب دور الـ 32 للبطولة العربية للأندية العربية بعد أن انتهت مباراة الذهاب لمصلحة الفريق الجزائري بهدفين مقابل هدف.

سيطر العين على مجريات اللعب طوال زمن الشوط الأول للمباراة مقابل تراجع واضح للفريق الجزائري الذي مال للدفاع في محاولة منه للحفاظ على تقدمه في لقاء الذهاب، لكن الزعيم نجح في الدقيقة الأخيرة من هذا الشوط في ترجمة أفضليته بهدف سجله إبراهيم دياكي. وفي الشوط الثاني تابع العين أفضليته الميدانية وأضاع أكثر من فرصة، لينجح سطيف في التأهل إلى الدور 16.