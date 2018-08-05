استطلاع «البيان».. دعوة لاعبي العين لـ«الأبيض» قرار خاطئ

المصدر: دبي - البيان الرياضي ــ غرافيك: حسام الحوراني

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رفضت الجماهير الرياضية دعوة المدرب زاكيروني نجوم العين إلى معسكر المنتخب، قبيل أيام من مواجهة الزعيم مع وفاق سطيف في كأس الأندية العربية.

جاء ذلك في استطلاع «البيان» الأسبوعي، حيث عارض 65% من المشاركين، على الموقع الإلكتروني، الخطوة التي أقدم عليها المدرب الإيطالي بينما أيد 35% دعوة اللاعبين لـ«الأبيض» معتبرين مصلحة المنتخب فوق مصلحة الأندية.

ووافق المشاركون في الاستطلاع على موقع البيان على فيسبوك رأي المشاركين على الموقع الإلكتروني، حيث عبر 71% عن رفضهم لقرار زاكيروني، معتبرين أن دعوة لاعبي «الزعيم» إلى معسكر المنتخب في النمسا خاطئة باعتبار أن العين كان مقبلاً على مباراتين رسميتين في بطولة كأس العرب المقدر جوائزها بحوالي 12 مليون دولار، بينما رأى 29% أن مدرب المنتخب كان على حق.

واختلفت الآراء والنتائج على حساب البيان على «تويتر»، حيث أيدت الغالبية قرار زاكيروني واتحاد الكرة بدعوة لاعبي العين إلى معسكر المنتخب، وذلك بنسبة 66% مقابل 34% فقط عارضوا القرار.

وكانت أزمة اشتعلت بين العين واتحاد الكرة، حيث رفض «الزعيم» تسريح لاعبيه إلى معسكر المنتخب في سالزبورغ نظراً لارتباطات الفريق ببطولة العرب، قبل أن يتم الوصول إلى اتفاق يرضي الطرفين، إذ منحت حرية الاختيار لمدرب العين للإبقاء على اللاعبين الذين يحتاجهم في مواجهة وفاق سطيف الجزائري ويسمح بانضمام بقية اللاعبين الى معسكر منتخبنا الذي يستعد إلى نهائيات كأس آسيا الإمارات 2019.