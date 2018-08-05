الذئاب يكسب خامس مبارياته الودية

المصدر: متابعة - على الظاهري

حقق فريق الفجيرة الفوز على حساب فريق راين الألماني 3-0 في المباراة الودية الخامسة للذئاب، التي أقيمت ضمن معسكر الإعداد الخارجي في ألمانيا. جاءت أهداف الفجيرة بكرة رأسية من عبدالله سعيد، والهدف الثاني بمجهود فردي من اللاعب راشد جلال، وعزّز راشد حسن تقدم الذئاب بإحراز الهدف الثالث.

ونجح الفجيرة بقيادة المدرب التشيكي إيفان هاشيك في الخروج بمكاسب فنية عدة من التجربة الألمانية بعد خوض اللقاء بالعناصر الشابة، تمهيداً للوصول إلى التشكيلة المثالية بعد خوض سلسلة من المباريات القوية، استهلّ أولها أمام الوصل وخسر 0-2، وفاز في اللقاء الثالث 3-0 على فريق تي إس في داشو الألماني، وتلقى المباراة الثالثة خسارة قاسية على يد ريغنسبيرغ الألماني 2-7، وهزيمة أخرى من فريق الاتحاد السعودي 1-3.