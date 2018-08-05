الأولمبي يختبر جاهزيته لـ «الآسياد» أمام السعودية اليوم

المصدر: دبي- العوضي النمر

يختبر منتخبنا الوطني الأولمبي جاهزية لاعبيه قبل المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية «الآسياد»، المقررة في العاصمة الإندونيسية جاكرتا في الفترة من 18 أغسطس الجاري إلى 2 سبتمبر المقبل، أمام نظيره السعودي في الثانية من ظهر اليوم «بتوقيت الإمارات» بمعسكره في العاصمة الماليزية كوالالمبور في ثاني مبارياته الودية، حيث يعول الجهاز الفني بقيادة ماسيج سكورزا كثيراً على هذه التجربة القوية، في الوقوف على مستوى اللاعبين ومدى جاهزيتهم للبطولة الآسيوية، والاستقرار على تشكيلة اللعب التي ستخوض المنافسات.

فوز معنوي

وكان منتخبنا الأولمبي المتواجد حالياً في معسكر إعداد خارجي في كوالالمبور، قد حقق فوزاً معنوياً على نادي ذا يانغ فايترز الماليزي، 4-0، في أول تجاربه بالمعسكر، وسجل أهداف «الأولمبي» كل من جاسم يعقوب، وخالد باوزير هدف، وزايد العامري هدفين، حيث ظهر المنتخب بصورة طيبة، ولكن هذه التجربة ليست مقياساً للحكم على مستوى المنتخب لكونها مع أحد الأندية، على عكس مباراة اليوم التي ستقام مع منتخب مماثل ويعتبر من أقوى المنتخبات المشاركة في الأسياد، وهناك مشورات تتم الآن مع منتخب ماليزيا للعب مباراة ودية مع الأبيض يوم 9 من الشهر الجاري، كما سيجري المنتخب لقاء أخير مع أحد الأندية الماليزية قبل ختام المعسكر لوضع اللمسات الأخيرة على استعدادات الفريق قبل التوجه مباشرة إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا.

ارتياح للقرعة

وفي اتصال «للبيان الرياضي» مع جمال بوهندي مدير المنتخب الأولمبي، أكد ارتياح إدارة المنتخب من القرعة الجديدة للبطولة والتي أجريت أول من أمس، بعد انسحاب العراق، حيث سيلعب منتخبنا وفق التعديل الأخير، في المجموعة الثالثة مع منتخبات الصين وتيمور الشرقية وسوريا، بعدما كان يلعب ضمن المجموعة الخامسة، مع منتخبات كوريا الجنوبية والبحرين وقيرغستان وماليزيا، حيث أتاحت القرعة الجديدة فرصة 4 أيام راحة للمنتخب قبل لعب أول مباراة رسمية، وقال بوهندي: إن القرعة أجريت وفق تصنيف المنتخبات ما يحقق مزيداً من التوازن بين جميع المجموعات، وقال من يسعى للمنافسة لن يتوقف كثيراً عند مستوى أي فريق آخر، والسعي لتحقيق الفوز واجتياز أدوار البطولة.

بوهندي: القرعة الجديدة تمنح الأبيض 4 أيام راحة

جاهزية اللاعبين

وعن مدى جاهزية اللاعبين بعد معسكر هولندا الناجح والمعسكر الحالي في ماليزيا، قال جمال بوهندي: إلى الآن الأمور تسير بشكل جيد، واللاعبون يبذلون أقصى جهد لهم سواء في التدريبات أو المباريات، كما أن تجربة اليوم أمام السعودية تعتبر من المباريات القوية التي ستفيد الجهاز الفني كثيراً قبل المشاركة في الأسياد، وخلال الفترة الماضية كان مستوى انسجام اللاعبين يرتفع يوماً بعد آخر، ونأمل أن يصل إلى المستوى المأمول قبل انطلاقة المنافسات الرسمية.

ظهور مشرف

وأشار مدير منتخبنا الأولمبي إلى رغبة الجهازين الفني والإداري ولاعبي الفريق في الظهور المشرف خلال منافسات الأسياد، من أجل عكس المستوى المشرف والمتطور لكرة الإمارات خلال هذا المحفل القاري الكبير، والمنافسة بقوة على اللقب، خاصة أن الفريق يضم عدداً من اللاعبين المتميزين، والذين يملكون خبرة جيدة، وقال: نظراً لضغط عامل الوقت سيغادر المنتخب كوالالمبور إلى العاصمة الإندونيسية جاكرتا مباشرة لتوفير مزيد من الاستقرار أمام اللاعبين.

ووفق لائحة بطولة الأسياد يحق لكل منتخب أولمبي مشاركة 3 لاعبين فوق السن لتعزيز مشاركة المنتخبات، وقد اختار منتخبنا لاعبين هما سالم سلطان ومحمد خلفان.