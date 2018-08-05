كلباء يستهل تجاربه بلقاء الشباب السعودي

المصدر: كلباء - البيان الرياضي

يستهل فريق اتحاد كلباء تجاربه الودية أمام فريق الشباب السعودي اليوم في معسكر الإعداد الخارجي بسلوفينيا.

وسيحرص الجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي جورفان فييرا، على إجراء تقييم مبدئي لمستوى أداء اللاعبين خاصة المحترفين الأجانب، وذلك لاختيار العناصر الجيدة القادرة على المساهمة في تلبية طموحات الفريق العائد حديثاً إلى دوري الخليج العربي للمحترفين، حيث شددت إدارة النادي برئاسة علي حسين اللوغاني رئيس مجلس الإدارة، في زيارة أخيرة لمقر البعثة، على ضرورة إجراء تقييم سريع للاعبين من أجل ترتيب الأوراق بصورة سريعة قبل بدء منافسات الدوري نهاية الشهر الجاري. وستكون التجارب الودية كفيلة بتوضيح الرؤية حول أداء المحترفين قبل ختام المعسكر يوم 18 أغسطس الجاري.